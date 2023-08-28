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【主禮文化】梁振英列5項要改未改　促建制派不斷自我革新

政治 15:32 2023/08/28

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500多人設宴歡送黃智華。（讀者供圖）

各界為即將離任赴京進修的黃大仙民政專員黃智華筵開43席惹爭議，特首李家超主動定調指晚宴引起負面觀感，應「以此為鑑」，他同時主動提出另一問題：社會不少活動同時邀請多位高官出席活動或任主禮嘉賓，冀主辦方不要著眼多少位官員出席，日後政府內部會分工出席活動。

全國政協副主席、前特首梁振英近日持續關注民政專員歡送宴風波，強調公僕沒必要成為幾百人宴請的主角。他今日再在社交平台發長文，指特首提出的新共識是好事，要支持，但他認為，尚有5項主禮文化「要改未改」，促建制派不斷自我革新，提升實力。

梁振英認為，要改的5項包括：

1.背景板。他指，近年主禮活動興在主禮場外設大型的木製背景板，主禮嘉賓一進場就被要求在板上簽名，同時持筆側身供大會攝影師拍照。「這簽名板沒有人會保留，幾小時後就連同一眾知名人士的親筆簽名被送去堆填區。」我近年婉拒簽名並要求主辦方用電子屏代替木製的背景板。

2.在場刋上題詞。梁振英說，不少慶典活動都有場刋，粉紙彩色印刷，沉甸甸的，據其觀察並沒人看，也很少人帶走，活動結束後又成為堆填區的負擔。「場刋裏面有一眾高官、議員和知名人士的玉照和四字成語題詞，一人一版，共二三十版，相信都不是出自題詞人之口之筆。」他說自己近年已經婉拒提供成語式的題詞，一就不寫，寫就寫一兩段有點實質內容的勉賀。

3.典禮程序太長。他引述內地官員形容「香港這種活動儀式感很強」，甚麼是儀式感？梁振英說，往往在司儀已經逐一介紹台上主客雙方之後，主辦單位負責人致詞時再逐一稱謂台上嘉賓，而且在每個人姓名前加「尊貴的」，在姓名後加勳銜」等等，甚至逐一行點頭或鞠躬禮。

4.司儀 。他指出，司儀職責就是指揮流程，沒有必要發表高見，更沒有必要演譯他人的講話。

5.攝影師。 他希望，除非大家事先有共識，否則不要臨時要求主禮嘉賓做動作，喊口號。

梁振英表示，建制團體要知道，香港現在最需要的是做實事的人，「檢查白貓黑貓工作的標準，不是形式、排場、人數，而是抓老鼠的膽量和能力，尤其是在猫鼠混戰的時候。」促建制派要不斷自我革新，提升實力。

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記者：戴朗希

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