【天瑜爸爸】天瑜爸爸本周電療抗癌 向女兒交代自身病情：不會放棄努力打仗

▲ 天瑜爸爸本周開始進行電療抗癌，1星期5次，他向女兒承諾不會放棄，一起加油！

8歲女童周天瑜，2018年因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，於2020年5月在瑪麗醫院做手術時出現醫療事故，不幸淪為植物人癱瘓臥床留院長達3年。

厄運連連，天瑜爸爸早前接二連三證實患上惡性肌肉瘤及肺癌3期，今個星期將會開始做電療抗癌，他入院接受電療前，特意探望天瑜談及自己的病情，並與女兒勾手指尾承諾：「爸爸不會放棄，和爸爸一起加油好嗎？一起康復好嗎？」

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天瑜爸爸前日(26日)，在Facebook群組「天瑜醫療事故關注組」分享，他當日探望天瑜，並向女兒講述前一天去醫院後的自身病情，

爸爸手裡面都有一隻螞蟻(癌細胞)入咗去，咁爸爸就要搵醫生幫爸爸捉返隻螞蟻出嚟！

天瑜爸爸向女兒展示手臂上的「戰績」，指醫生在該處畫上了很多條線，並說將會接受電療，更提起之前天瑜接受電療時的情況，

知唔知道乜嘢係做電療，妹妹以前都做過，記唔記得呀，要瞓喺張床上面，然後帶住一個模具，套住妹妹個頭，然後就好快啫！嗰時妹妹好怕瞓覺藥個味道，點都唔肯打針，後來妹妹好勇敢克服咗。

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每周做5次電療

今個星期，天瑜爸爸開始做電療，一個星期做5次電療，總共要進行25次，之後便可以進行開刀手術，

電死食螞蟻後，就可以開刀做手術，拎隻螞蟻出嚟！

與此同時，天瑜爸爸又提到自己的肺部、心口裡面都有一隻螞蟻，所以都要食藥醫治，而這段時間因為要去醫院睇病，所以少了時間來探女兒，但媽媽會多些過來探望，

咁你要乖喎！同爸爸一齊打仗，妹妹以前打仗都好勇敢，咁爸爸都係一樣，就好似妹妹咁勇敢，爸爸會快啲好返，就好似以前咁樣，日日過嚟探妹妹。

父女一起加油

天瑜爸爸向女兒承諾會努力，並希望父女一同努力、一齊加油，

爸爸應承你，爸爸同你勾手指尾，爸爸會好努力打仗，爸爸唔會放棄嘅，咁你同爸爸一齊加油好嗎？我哋一齊康復，好唔好？乖女。

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千人集氣

貼文一出，即掀起千名網民為天瑜爸爸集氣及祈禱，「瑜爸爸，願你勇敢面對，早日康復」、「憐憫人的天父，祢愛天瑜， 袮也愛天瑜爸爸， 爸爸確診手臂上腫瘤及肺腺癌， 祈求 天父 保守爸爸做任何治療大大生效， 使不屬於身體上的細胞完全挪走， 並𧶽下平安給整個家庭， 讓他早日康復」、「天瑜爸爸，你都要好好保重身體！做療程同手術後都會令身體好虛弱，一定要多加照顧，千祈唔好凍親、要多啲休息！因為天瑜仲等緊你陪佢㗎！」、「天瑜爸爸加油，妹妹知道爸爸都要打死螞蟻怪獸，佢都會做到㗎！一齊打勝仗」。

而藝人馬浚偉也為他們打氣，「天瑜爸爸，頂住！」，姚嘉妮則說：「天瑜爸爸，你要加油！我哋會為你同天瑜祈禱，一定會好返！一定會打嬴呢塲仗！」。

天瑜爸爸也答謝網民為他與女兒集氣，更表示：「我會好好醫病，盡快好番。我仲有好多事未做，一定唔會俾自己有事。」

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責任編輯：王明芳