  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 17:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】高鈉增患高血壓胃癌風險　盤點9款低鈉烏冬名單

食用安全 17:02 2023/08/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

9款低鈉烏冬名單。

很多人都喜愛吃烏冬，甚至會以烏冬代替白飯，但其實背後暗藏高鈉陷阱。TOPick近日檢視市面41款烏冬，發現只有9款屬於低鈉，而長期攝取高鈉食物，除了易致水腫，更會增加患心血管疾病及胃癌的風險。

最新影片：

童學園
【童學園】懶人包太太分享3款簡易有營早餐　每款只需15分鐘極速完成

根據香港《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，每100克固體食物含不超過120毫克鈉可稱為「低鈉（或低鹽）」。另根據食安中心的「購物指南卡」，每100克食物含超過600毫克鈉可視為「高鈉（或高鹽）」。而世衞建議成人每日攝取不多於2,000毫克的鈉。

TOPick搜羅市面41款烏冬，逐一檢視營養標籤，發現有9款烏冬，每100克含不多於120毫克鈉，屬於低鈉。點擊下圖看完整名單：

點擊圖片放大
+7
+6

在41款產品中，有9款符合低鈉的標準，每100克鈉含量由35至120毫克不等，當中以「都一 日式烏冬麵」為最低鈉，每100克鈉含量為35毫克，其次為「安田製麵所 急凍手打烏冬」，每100克含36毫克鈉。

高鈉飲食增胃癌風險

註冊營養師楊盈希（Hayley）曾接受TOPick訪問時表示，乾製及急凍烏冬，大部分不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮，因此鈉含量可能會較高，選購時要留意，盡量選擇每100克不多於120毫克鈉的烏冬。

據食物安全中心的資料，鈉質有助維持體內細胞外液和酸鹼的平衡，也是神經傳送和肌肉收縮必需的元素。腎臟負責調節體內鈉質的分量，當體內鈉水平偏低，腎臟便會貯存鈉；當鈉水平偏高時，則會在尿液中排出多餘的鈉。

不過，若攝取過多鈉質，有機會引致高血壓。世衞及世界癌症研究基金會的專家報告均指，進食過多鹽和鹽醃的食物，有機會增加罹患胃癌的風險。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：沈佩珊

相關文章

【超市大搜查】酸度調節劑或致腸胃不適　27款不含酸度調節劑烏冬名單
18:26 2023/08/25
【超市大搜查】酸度調節劑或致腸胃不適　27款不含酸度調節劑烏冬名單
【搶鹽潮】14款不含金屬污染物食鹽　消委會教3招正確保存貼士
18:10 2023/08/25
【搶鹽潮】14款不含金屬污染物食鹽　消委會教3招正確保存貼士
【超市大搜查】即食麵高脂增患心血管疾病風險　17款韓國非油炸即食麵推介
12:37 2023/06/27
【超市大搜查】即食麵高脂增患心血管疾病風險　17款韓國非油炸即食麵推介

你可能感興趣

【超市大搜查】酸度調節劑或致腸胃不適　27款不含酸度調節劑烏冬名單
18:26 2023/08/25
【超市大搜查】酸度調節劑或致腸胃不適　27款不含酸度調節劑烏冬名單
【搶鹽潮】14款不含金屬污染物食鹽　消委會教3招正確保存貼士
18:10 2023/08/25
【搶鹽潮】14款不含金屬污染物食鹽　消委會教3招正確保存貼士
【超市大搜查】即食麵高脂增患心血管疾病風險　17款韓國非油炸即食麵推介
12:37 2023/06/27
【超市大搜查】即食麵高脂增患心血管疾病風險　17款韓國非油炸即食麵推介
健康問題 食用安全 兒童健康 癌症 美食

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
喉嚨痛是聲帶起繭先兆　如何紓緩喉嚨痛？
13:26 2017/09/01
喉嚨痛是聲帶起繭先兆　如何紓緩喉嚨痛？