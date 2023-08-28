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【教女有方】貼地身教細女積極行善　甘比與5歲細女鬧市賣旗籌款：有意義的一天

育兒經 16:54 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

「大劉」劉鑾雄的太太「甘比」陳凱韻育有2女1仔，甘比一向熱心慈善業務，不時帶仔女積極行善，最近甘比就帶同5歲細女劉秀兒於銅鑼灣賣旗籌款，為海洋公園保育基金賣旗籌款，身教女兒行善積德。

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早前10歲兒子劉仲學推出以全球暖化和環保作主的桌上遊戲，而14歲大女劉秀樺更與媽媽北上內地的偏遠地區做慈善工作，而最近就與5歲細女劉秀兒到銅鑼灣賣旗籌款。

甘比紮起頭髮，穿上橫間上衣，打扮相當樸素，手臂上掛住環保袋，與囡囡拿著賣旗袋在街頭募捐，甘比見到商場的宣傳廣告，是她喜愛的企鵝，即不忘打卡放到社交網，甘比寫道：「有意義的一天，今天上午與小女兒在銅鑼灣為香港海洋公園保育基金賣旗籌款 #多謝支持」。

甘比大方讓女兒的側面曝光，不過她狀甚怕醜，需要由媽媽從旁協助，早在10年前甘比已經與帶只有4歲的大女劉秀樺一同賣旗，當時大劉亦有現身在街邊賣旗，為女兒做好榜樣。

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女首富教女有方

甘比曾接受TOPick訪問時稱，自己不會做怪獸家長，鼓勵孩子自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的劉秀樺將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後大女成功賺到10萬元收入，全數捐贈慈善基金。另外甘比沒有縱容愛女，不時帶劉秀樺一起做善事幫助他人，感受社會基層生活並幫助有需要人士。據悉劉秀樺會親力做義工，而且態度有禮，沒有自恃是千金小姐便亂發脾氣，甘比認真教女有方。

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責任編輯︰王明芳

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