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【盲搶鹽】食鹽抗輻射？　醫生解構功效風險：一次要食3公斤碘鹽才有效

醫生診症室 17:55 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

食鹽抗輻射？　醫生解構功效風險： 一次要食3公斤碘鹽才有效。

日本政府8月24日開始將福島核廢水排放至大海，內地、澳門及本港各大超市都出現「搶鹽潮」。對於坊間流傳「碘鹽能抗癌抗輻射」的說法，除了早前已被食安中心「以無科學證據」為由駁斥外，外科專科醫生黎逸玲日前亦於社交平台發文向大眾講解「碘片」與「碘鹽」的分別，並警告食過多碘鹽，可為身體帶來嚴重後果。

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黎醫生近日在Facebook專頁發文表示，碘片（iodine tablet）可以讓甲狀腺吸收足量的不具放射性的碘-127，從而減少輻射性碘-131 的吸收。她指，若果能夠事先一次性攝入大量普通的碘-127，「霸佔」了甲狀腺和人體其他器官，那麽放射性的碘就不能被吸收，很快被排出體外。所以，當年日本政府在311大地震和福島核電廠事故後，向核電廠附近的居民派發碘片。

至於碘鹽和碘片的碘含量有多少分別？ 黎醫生指要達到和服用碘片同樣的效果，一個成年人必須一次性吃下差不多3公斤碘鹽！然而，一個體重爲70公斤的成人，短時間內攝入70克食鹽就可能出現急性腎衰竭和生命危險。因此，要以吃碘鹽達到和服用碘片同樣的效果是完全不可能的！萬萬不能試！

文末，黎醫生又提到民眾到超市掃貨囤積食鹽，其實也是過慮了。她指整個太平洋太大了，而且水是流動的，碘-131 、氚（tritium）或其他輻射物很快就會被稀釋。碘 131的半衰期只有8天，海鹽從開始生産到出現在超市貨架上，絕大部分放射性碘到時候已經流失了，並指就算海鹽真的出了問題，世界各地內陸有大量鹽礦與鹽湖，呼籲市民無需過分擔心。

文章經編輯有所刪減，內容獲黎逸玲醫生授權刊登

責任編輯：容惠玲
 

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