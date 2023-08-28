「立會好聲音」有阻滯？　消息：特首或不出席、至少3位議員退出

▲ 多位議員上月在北角社區會堂獻唱。(林素蔚fb圖片)

各界為赴京深造的黃大仙民政專員黃智華筵開43席的歡送宴惹議，特首李家超昨日回應事件之餘再進一步就官員出席活動定下新風，全國政協副主席梁振英今日發長文促建制派不斷自我革新。

立法會亦有動作，據聞建制派「班長」廖長江昨晚在議員群組發出「溫馨提示」，當中除了談及出席率、投票率等問題，亦就議員出席活動提出建議，直言議員月薪10萬元，若「跑場比跑區多」，會令市民覺得議員未有盡忠職守，浪費公帑。「議員在決定參與商業性質的活動（例如廣告活動）前，須詳細考慮該活動的性質和內容會否被視為與立法會議員的地位或聲望不符，而令立法會的信譽受損。」另亦提到一些立法會意外的活動，例如舞蹈、唱歌、演藝、體育活動，指若參與頻率較多，有關報道比立法會工作更多，市民或覺得「不務正業」，形容是觀感問題。

近日連串事件及社會輿論令官場和立法會都重視外界觀感，而即將受新風受影響的活動料包括原定下月8日在灣仔伊館舉辦的「立會好聲音 星聲Sing音樂會」，當晚除了有13位議員、數位高官獻唱，特首李家超原本亦打算以「主禮嘉賓」身份出席，不過，消息指，現時特首會否會出席存變數，事關特首辦原本得到的資訊是活動涉及慈善籌款成分，但近日得悉有關活動並不涉籌款，所以或決定不出席。

議員：日後出席活動會精挑細選

另有消息指，有至少三位原本打算獻唱的議員已決定退出該場音樂會，認為廖長江的「溫馨提示」有道理，加上近日連串引起外界負面觀感的事宜，建制確應自我檢討，強調日後出席活動一定會「精挑細選」。

有份參與音樂會的選委界議員管浩鳴就話，「立會好聲音」的名字取自「中年好聲音」，是為了吸引市民參與活動的噱頭，並非為了「議員祟拜」，亦是慶祝中秋和國慶活動的其中一種形式，期望與眾同樂，「搞活香港」和製造開心氣氛。他認為，以往國慶前後都會有慶祝活動，即使現時煞停音樂會，相信同樣會引來閒言閒語。

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