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宅男女神︱靚女KOL肥肥人踩入樂壇　Vivian黎紜蔚盼用慰藉大眾心靈

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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「肥肥人」黎紜蔚（Vivian）

【宅男女神 / 肥肥人 / 黎紜蔚】拍過不少電視及平面廣告、近日ViuTV熱播劇集《弊傢伙！我要去祓魔》亦有份演出的KOL「肥肥人」黎紜蔚（Vivian），正式出道成為歌手，首支派台歌曲MV《曖昧日誌》亦已上架。

2019年入行的肥肥人畢業於香港浸會大學傳理系，大學時已兼職廣告模特兒，曾拍攝近百個平面及電視廣告，包括銀行、可樂、港鐵、珠寶首飾、保險、主題公園、快餐店、運動飲品、清雞湯、啤酒及美容集團等。

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宅男女神︱從小立志當歌手

近年肥肥人不時於IG上載唱歌短片，深受粉絲喜愛成「宅男女神」，更引來不少客戶邀請商業歌唱演出。

原來肥肥人自8歲起於粵劇團學習唱歌6年，逐漸培養歌唱興趣，稱：「小學時收到學校通告上興趣班邀請，被爸爸強逼學習一門偏門技能，話大個之後話唔定令我與眾不同。開頭都覺得悶，學咗6年就被爸爸停止，因為升中功課繁重。但當時已鍾意咗唱粵曲，要停止興趣班反而傷心。」

她謂雖然粵曲跟流行曲看似極端，但在技巧上亦有共通點，亦有很大幫助，「音域感到少啲限制，比較容易上到高音，頭腔共鳴更容易發聲。同埋因為從小習慣用丹田氣講嘢，所以唱流行曲一樣可以自然用到。」

現今做歌手難搵食，為甚麼要堅持入行？她坦言做歌手是從小的夢想，稱：「出一首歌要差唔多要６位數字，所以真係唔係為咗賺錢。近年都有拍攝廣告、電視劇同電影嘅機會，所以都一直有儲錢，加入歌手行列，令自己事業更全面。自己性格都好鍾意幫助身邊朋友，慰藉佢哋心靈；而歌聲可以傳遞更遠，慰藉更多朋友以外的心靈。就算我唔喺大家身邊，聲音仍然喺大家耳邊。」

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宅男女神︱新歌加入自己元素

出道歌曲《曖昧日誌》講述少女渴望被愛，卻同時害怕愛情的矛盾。而這種不自信的初戀感，能帶給不少年輕聽眾共鳴，也是年長聽眾的懷緬。

肥肥人透露當中亦有加入自己故事元素，稱：「因為對於比較親密嘅朋友們就知道本來性格比較嬌嗲，當感到非常快樂就會習慣喵叫一聲撒嬌，會引到佢哋大笑。所以就構思了男主人喺屋企養貓，而貓變成女人感受人類愛情故事。」

MV中，肥肥人以貓女造型示人，加上網民經常將焦點於在她驕人的身材上，怕唔怕大眾忽略她的歌曲？肥肥人直言唔怕，「唔怕大家Focus落自己身材，因為身材比我好嘅人太多。相信日後有更多影視作品，大家就會轉放更多焦點，專注才藝方面發展。」

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