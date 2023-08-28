【輸入外勞】更新版補充勞工計劃無名額限制　顏汶羽︰勞顧會和政府會把關

▲ 接受申請的26個職位包括初級廚師。（林宇翔攝）

「補充勞工優化計劃」下周一推出，同時接受申請。民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽指出，本港多個行業都面對勞力短缺問題，認為優化補充勞工計劃是解決燃眉之急的選項。勞聯立法會議員林振昇、周小松則發聲明指，應對有關計劃進行嚴格監察，若損害本地工人利益須煞停。

新增「懲罰」機制 無理拒聘本地人一年內不准申請

對於社會關注計劃沒有訂定輸入勞工配額，以及有僱主會以低薪和苛刻條件做本地招聘。顏汶羽指出，計劃由勞顧會把關，政府亦會審視每宗個案是否有誠意做好本地招聘，而且無合理原因拒聘本地求職者會被罰不准參加優化計劃一年，認為社會毋須過分憂慮。

顏汶羽認為，政府應以數據為依歸輸入外勞，建議計劃在兩年後要按人力需求評估來審批申請，當中需定時公布不同行業的人手短缺情況，以及引入的外勞數字與來源，適時檢討市場人手短缺情況，判斷是否需要增加或減少輸入外勞。

建議計算本港失業率撇除外勞

他又要求政府，日後在本港失業率計算方式撇除外勞，或將失業率、勞動人口、工資水平等數據分開為本地及外勞，讓社會各界可以此為依據，能更準確地觀察輸入外勞後，本地勞動市場、特別是失業狀態有何轉變。

另外，顏汶羽期望政府增加資源提升本地勞工的技能及競爭力，以應對外勞來到本港為他們帶來的影響。

勞聯促請政府確保日後不會延續計劃

勞聯立法會議員林振昇、周小松對此表示關注，要求政府日後繼續嚴格監察及審批輸入外勞申請個案，尊重勞工顧問委員會的把關角色，倘若發現因輸入外勞而對本地工人的就業機會、薪酬及待遇等造成損害，就必須立即調整或煞停有關計劃。

他們重申，擴大輸入外勞並不可取，促請政府確保日後不會延續「計劃」下26個職位暫准輸入外勞的規定，即暫緩安排必須於兩年限期屆滿後完全結束。

勞聯立法會議員林振昇指出，在「計劃」下，勞工處將會就申請外勞的職位空缺進行就業選配，物色合適的本地求職者，轉介予僱主面試。他建議勞工處善用機制，積極轉介包括殘疾人士及弱勢社群等，這些具備工作能力，但求職不時遇上困難的人士，加強就業配對服務。

勞聯立法會議員周小松則指，歡迎計劃新增懲罰規定，認為行政制裁或有助減少部分無良僱主做「假招聘」的動機，但必須配合勞工處的積極執法，例如主動「放蛇」取證、定期隨機抽查招聘情況等措施配合，才能有效真正打擊「假招聘」。

對外勞做好宣傳教育工作

周小松補充指，工會以往不時接到外勞疑遭無良僱主剝削的個案，例如被剋扣工資、被要求繳交各項不合理雜費、被迫接受不合理工作安排及無償超時工作等。他憂慮擴大輸入外勞後情況或進一步惡化，故促請政府與工會和業界組織加強合作，向外勞做好宣傳教育工作，讓他們了解自身勞工權益及投訴的渠道，若遇到剝削情況應盡快舉報。

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責任編輯：趙居逸