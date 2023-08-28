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【輸入外勞】26個職位可輸外勞無上限　顏汶羽︰勞顧會和政府會把關

政治 16:38 2023/08/28

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接受申請的26個職位包括初級廚師。（林宇翔攝）

「補充勞工優化計劃」下周一推出，同時接受26個職位申請輸入外勞。民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽指出，本港多個行業都面對勞力短缺問題，認為優化補充勞工計劃是解決燃眉之急的選項。

無理拒聘本地人一年內不准申請

對於社會關注計劃沒有訂定輸入勞工配額，以及有僱主會以低薪和苛刻條件做本地招聘。顏汶羽指出，計劃由勞顧會把關，政府亦會審視每宗個案是否有誠意做好本地招聘，而且無合理原因拒聘本地求職者會被罰不准參加優化計劃一年，認為社會毋須過分憂慮。

顏汶羽認為，政府應以數據為依歸輸入外勞，建議計劃在兩年後要按人力需求評估來審批申請，當中需定時公布不同行業的人手短缺情況，以及引入的外勞數字與來源，適時檢討市場人手短缺情況，判斷是否需要增加或減少輸入外勞。

建議計算本港失業率撇除外勞

他又要求政府，日後在本港失業率計算方式撇除外勞，或將失業率、勞動人口、工資水平等數據分開為本地及外勞，讓社會各界可以此為依據，能更準確地觀察輸入外勞後，本地勞動市場、特別是失業狀態有何轉變。

另外，顏汶羽期望政府增加資源提升本地勞工的技能及競爭力，以應對外勞來到本港為他們帶來的影響。

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責任編輯：趙居逸

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