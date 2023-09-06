【生命鬥士】公院護士患4期卵巢癌　好老公寵物陪抗癌放下執著

▲ 40多歲的Florence前年確診4期卵巢癌，家人及寵物成為抗病的最大動力，她自己亦在過程中慢慢改變，放下以往的執著。

現年40多歲的Florence任職公院護士，在2021年患上卵巢癌三期，進行腫瘤切除手術後確診為四期。所幸抗病路上有家人陪伴，她自己亦在性格上慢慢作出改變，放下從前的完美主義及執著。此外，她在完成手術之後也有開設Facebook專頁，意外收穫不少同路人支持，令她明白自己並非孤軍作戰。

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由於年紀尚輕，Florence表示對患癌這件事始料未及：「自己本身不符合任何卵巢癌的風險因素，所以完全沒想過會患病。」不過她即使在看到報告時十分愕然，當下仍保持冷靜，第一時間告知病房經理，向對方請假。她自言當時沒想太多，只著眼於如何解決問題、有甚麼事情需要趕快完成等等，

其實三、兩日就消化了這個消息，做這一行見過很多癌症病人，我也很清楚自己病情嚴重。當時甚至已做好會死的心理準備，但無理由真的就這樣等死，所以決定要做手術和化療。

治療之路必定漫長，Florence就指家人及寵物是她抗癌的最大動力：「因為仍想繼續照顧他們，所以就算知道病情很嚴重也會『盡做』，嘗試去治療。」所謂「陪伴是最長情的告白」，在Florence希望盡可能陪在家人身邊的同時，丈夫亦一直陪伴和支持她抗病，

我每次看醫生、覆診、抽血和化療他都會盡量請假，『車出車入』接送之餘，中間還負責送午飯，又會做很多事情哄我開心，令我放鬆一些。

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都市人生活節奏緊迫，很多時候都追求「快狠準」，Florence也不例外。她坦承自己原本有些完美主義，非常追求高效率，嚴以律己之餘對他人要求亦較高，

以前別人達不到我的要求時，我就會容易感到不耐煩，整個人也容易不開心、發脾氣；患病之後開始慢慢學會放下，不用那麼執著，不用事事追求完美，放過自己亦放過別人，這樣反而活得較為舒服。

此外，Florence亦開設了Facebook專頁「我的抗癌路」，記錄自己的抗病歷程及生活日常。她指自己最初只是完成手術後在醫院「玩電話」，結果無意中發現開設專頁的功能，便一直維持到現在。此舉雖屬無心插柳，但亦意外令她接觸到其他病友及照顧者，在運用自己知識解答疑問的同時也接收不少鼓勵，成為另外的支柱，

有時會在專頁上分享一些喜與悲，網友都會給予我很多支持和關心，對我有很大的幫助。

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Florence表示，如今醫療科技發達，治療癌症的方法越來越多，甚麼都有可能發生；她自己最初亦「打定輸數」，覺得自己病死只是遲早的問題，結果現在雖然要服用標靶藥，卻也可以視作康復，「也算是一個奇蹟」。因此，就算過程必定辛苦，她亦希望其他病友不要輕言放棄，

你並不是一個人走這條路，有很多同路人也一直在努力奮鬥。

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記者：陳慧靈