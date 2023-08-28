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【國安法】3年前徵文比賽文章被指違國安法　推廣廣東話組織「港語學」宣布停止運作

政治 16:47 2023/08/28

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「港語學」主席陳樂行指，國安處人員早前去到他的舊居，要求會見他本人。(資料圖片)

推廣廣東話組織「港語學」今日宣布停止運作，並啟動解散程序。主席陳樂行今日在社交平台發文解釋原因，強調此舉是為保障屋企人同前成員的安全。

陳樂行指，本月22日，國安處人員在早上7時20分去到他的舊居，要求會見他本人，但當時他身處外地，無法會面。他續稱，國安處人員在沒有搜查令下，仍然進入住所，並要求其家人轉達要求，將港語學3年前「中西區廣東話徵文比賽」的一篇小說文章下架。

陳樂行稱，自己隨後曾致電國安處查詢有關事件。國安處人員告知，當日曾搜查他年前經營的蛋糕店，並提到其家人及港語學舊成員的情況，要求他即時下架有關文章。陳樂行考慮到在港家人的情況，他當日亦將那篇小說文章即時刪除。

國安處稱民政處多番聯絡不果  陳樂行︰2021年12月起未聯絡

陳引述國安處人員強調，是因為中西區民政處多番聯絡不果，諮詢律政司後，認為該篇小說文章違反國安法，才採取有關行動。陳樂行表示，自己翻查與中西區民政處的電郵來往紀錄，截至2021年12月21號，他向民政處查詢發還款項問題，至今未獲任何回覆，「遑論通知將任何文章下架。」

港語學於2020年起，經區議會「社區參與撥款計劃」營辦廣東話徵文比賽、派發防疫物資等社區活動，「但及後被民政事務處拖欠實報實銷嘅活動開支達30幾萬，由我墊支至今未獲處方還款。雖然如此，考慮到上述情況，為免影響在港家人及前成員，我亦惟有停止港語學嘅運作。」

陳樂行強調，港語學由2020年至今，社區活動及組織工作均由其全權決定。而自從被民政處拖欠撥款，為減省成本，現時只有他經營會務及日常運作。「至於社交平台及網站營運，亦係我一人負責管理及運作，同我家人、任何掛名成員或在港人士均無任何關係。」

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責任編輯：戴朗希

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