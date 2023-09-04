【心很累】獨力做家務凑仔丈夫不理不問　準二胎媽咆哮：唔好當老婆係阿四

▲ 《寶寶大過天》劇照

家庭中需要雙方的付出才能維繫。馬來西亞一名懷孕7個月的媽媽，在網上哭訴老公是「豬隊友」，因為他對家務、照顧孩子等事都不聞不問態度，不說還會以為他是一個「局外人」，令她表示「心很累」。

該名人妻把自己的故事投稿到Twitter 的 「@twtmalaywedding」帳戶，然後被刊登了出來。根據該貼文的截圖內容，媽媽與丈夫結婚兩年、住在馬來西亞吉隆坡，兩人育有一名1歲的孩子，而她現在懷孕7個月。

在文章的開首，媽媽便表明十分愛她的老公，但是卻常常因為老公「講就天下無敵，做就有心無力」的行為而極之勞氣。

她更舉出了一個例子，有次收到老爺奶奶臨時通知準備來吉隆坡，並且打算寄宿在自己的家中。當時，她和丈夫剛剛添置了些食物及廚房用品等回到家，她立即在心中列出連串需要完成的家務，包括打掃清潔家居﹑整理廚房﹑幫孩子洗澡及煮飯。

但回到家後，丈夫卻沒有參與任何的家務，而選擇去睡覺，令她當下感到十分氣憤，

正在懷孕7個月的我，需要獨自完成所有事情，安撫吵鬧的小孩﹑準備煮飯和清潔廚房。

最後，老爺奶奶取消了行程，而丈夫便開心地出去與朋友打羽毛球，令她更為氣結。

有見及此，她語重心長地勸喻其他人夫們要做一個貼心的丈夫，儘管老婆沒有開口要求，自己也要體恤地主動幫忙，

看到了妻子陷入一片混亂，不要當作看不到。當兒子在哭時也不要假裝沒有聽到，也不要把妻子當作是工人。

不過，她也慨嘆，在現實生活中機乎都是妻子在承擔這些責任，尤其是在馬來西亞這個社會中更常見。她更補充道，看到男人們都只懂得批評別人的婚姻，但是卻不懂得怎樣照顧白己的家庭，對此現象感到很難過。

「丈夫不（／主動）幫忙做家務」的這個話題，似乎跟「婆媳關係」一樣難纏，吸引到人妻「感同身受」地留言，

我已經結婚14年了......每天我也會要出聲叫老公去倒垃圾。如果老公放假，也要開口叫他幫忙做家務，不然他不會主動做的。當問他為什麼不那樣做時，他會說，『你都冇講』

不過，也有人妻指出兩人相處需要磨合，「溝通是關鍵！ 找個合適的時間，當老公心情好的時候，好好討論一下這件事。只是兩年的婚姻，仍有很多學習的空間。」

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責任編輯︰王明芳