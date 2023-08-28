【去邊啊DO姐】鄭裕玲大讚5位「陪玩」拍檔　Do姐盡力做好未顧及節目收視

▲ 期待《去邊啊DO姐》！

由鄭裕玲（Do姐）主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊DO姐》，將於9月4日首播，Do姐親自邀請林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、應智越（細貓）、洪嘉豪及程浚彦（Tyson Yoshi）5位男神去旅行！

今日（8月28日）下午，Do姐與5位拍檔再聚首，一同現身節目記招，Do姐在台上點評眾拍檔，又親自為他們作「成就解鎖」！

記者會後，Do姐、細貓、嘉豪、家謙、Jeffrey、Tyson先後接受TOPick訪問，分享合作的感受。

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Do姐大讚5位拍檔

Do姐與嘉豪、細貓一同受訪，Do姐指與2位拍攝的時間為最長。她表示很開心在節目認識5位朋友仔：「佢哋都係好可愛、好有思想，好尊敬我之餘又同我玩，好多謝佢哋。」

與她同赴德國的嘉豪回應指，是他們感謝Do姐才對，更說：「Do姐邀請我哋，就一定係赴湯蹈火，就上刀山落油鑊。」

另外，Do姐稱細貓對她照顧周到，會專程請她吃東西、帶她購物。

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洪嘉豪：真係斷咗片

首度拍綜藝節目的細貓，與Do姐一同到韓國，他坦言感緊張，又自知有很多做得未夠好的地方。

嘉豪回憶拍攝的經歷時，他笑言自己「真係斷咗片」，皆因當時每天早上8時起床後，就乘坐5小時車程，並稱未感辛苦。

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Do姐：收視點樣唔到我哋話

問到對收視有沒有期望，Do姐回應：「盡量喺拍嘅時候做到最好，收視點樣就唔到我哋話，當工作時do out best，之後就係交畀觀眾。」

Do姐稱尚未想到開拍下一輯，需待《去邊啊DO姐》播出後再作考慮。她就形容5位男神與她是Partner，是一起去旅行，是沒有分上下靶。

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Tyson最難「服侍」？

家謙、Tyson、Jeffrey就被問到有否覺得Do姐難服侍，Tyson覺得Do姐不太需要服侍，家謙就覺得Do姐是很獨立。

家謙笑指Tyson是最難服侍，Tyson解釋：「拍節目點都要食啲，我都有一個心理準備，點知有一日去到見到係食齋，我就入面爆咗句粗。」他又稱自己最辛苦的是在拍攝期間不講粗口，變相沒有了7成表達的情緒。

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家謙「壓住」Do姐？

面對大前輩Do姐，家謙笑指要扮作「有氣場」，並否認「壓住」Do姐，指二人像朋友般說話。

家謙自爆旅行時會睡至「自然醒」，拍攝節目就需早上6、7時起床，他直言拍攝節目的起床時間對他是一件吃力的事。

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Jeffrey：享受過程

Jeffrey也有分享他在拍攝節目後的感受，他稱：「你原本以為去一個地方係有一個目的，但其實個目的係在於......嗰段時間，而嗰段時間係發生咗好多事情，所以大家唔好以為去一個目的地係一定有一個目的，但其實唔需要，享受過程，就OK！」

身旁的Tyson聽罷Jeffrey的話，直言：「Get唔到，我get唔到，我未到嗰個修為。」Jeffrey回應：「我想未到」，十分搞笑！

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