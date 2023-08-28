【浪費警力】涉匿名信虛報教職員虐待學生　前女教師獲撤控申訟費被拒

▲ 前教師唐逸敏今獲撤控。資料圖片

特殊學校大埔匡智會松嶺二校1名前女教師，涉匿名去信學生家長，指控校內教職員虐待學童，警方經初步調查未發現有證據證實指控。該前女教師被控浪費警力和有犯罪意圖而取用電腦2罪，今午（28日）於粉嶺裁判法院再訊，控方申請撤回所有控罪，被告當庭獲釋。控方表示沒有人因虐兒被捕，被告申請訟費被拒。

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被告唐逸敏（48歲），報稱教師，原被控1項浪費警力和1項有犯罪意圖而取用電腦罪。控罪指，被告在2022年8月1日至11月7日在香港某處，明知而向X作出内容傾向於顯示已有人犯某罪行的虛報， 即寫信虛報有職員在匡智松嶺第二校虐待學生，因而導致警力的浪費；以及於2014年至2022年期間，在匡智松嶺村松嶺第二校有意圖犯罪，即從學校電腦系統獲得屬於學校的資料而取用電腦。

控方今甫開庭申請撤回控罪，辯方即申請訟費，指控方早前五度申請押後以調查案件及索取法律意見，被告一直配合警方；被告某程度上只是將其懷疑告知家長，雖然警方決定不控告相關人士，但不代表被告做錯，另透露虐兒指稱涉及學童被「笠」頭。

控方表明反對，指被告使用假名稱向家長告密，自招嫌疑，並指事件中沒有人被捕。署理主任裁判官鄭念慈考慮後拒絕批出訟費。

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記者：陳曉欣