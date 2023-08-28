  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女神封盤】何依婷廣州拍拖睇展覽斷正　Regina親回應彼此關係講男方3大優點

娛樂 17:11 2023/08/28

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

何依婷承認與圈外男友蜜運中。

TVB小花何依婷（Regina）近日被網民野生捕捉，發現與一名神秘男子現身廣州拍拖參觀展覽。

從相中可見，何依婷站在神秘男子身邊仿如小鳥依人，交由對方向櫃檯職查詢及購買門票，她則在旁耐心等候，全程甜蜜冧笑。

【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得

點擊圖片放大
+6
+5

網民在帖文以「在廣州K11撞到香港明星」為題，留言寫道：「尋日在K11負一層逛街，剛好迎面看到一個好熟口面的美女，近期一直在追《法言人》所以一眼認得出好似何依婷，再睇埋佢小紅書IP屬地係廣東，才知道無認錯人，但是貌似同友人看展不敢打擾佢，真人遠看好白淨又高挑，好靚女。」

之後有網民在帖文下留言：「我也碰到了！在K11負一層的香奈兒美妝店，她跟一男的手牽手。」隨即引來大批網民湧入，問該男士外貌如何，是否英俊等，不過有網民就回答：「不帥，也不算很高吧，因为她本人不高，即使穿了個很厚底的鞋子…」覺得該名男子襯不起女神何依婷。

【TVB年中節目巡禮】何依婷首次床戲獻馬國明　Regina與阿佘合作猶如「中獎」

最新影片推介：何沛珈專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】何沛珈受力捧拍劇主持雙線發展　孝順女代亡母照顧父妹

讚男友三大優點

TOPick向何依婷詢問被斷正拍拖一事，她大方承認與對方相戀了一段時間，目前了解當中：「識咗好多年㗎，大學時候已經識，一路都是好朋友，慢慢了解中。」她更大讚男友三大優點：「善良、風趣、EQ高。」

何依婷單身一段長時間，感情終於有新的一頁。她曾接受TOPick訪問時稱，覺得圈中人沒安全感，明言不喜歡靚仔：「在一段關係入面很需要對方給我很大安全感，而且，不要靚仔 ，因為靚仔真的有很大壓力，我很怕自己的另一半有很多女生圍繞，真的會頂不順。」

何依婷讚男友3大優點。

【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得

港姐亞軍

何依婷參加2017年香港小姐奪亞而入行，當選後備受力捧，由最初主要拍攝綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位。

早前在新版《十月初五的月光》更首當女主角，演「祝君好」一角，亦在劇集《星空下的仁醫》﹑《美麗戰場》擔任重要戲份，成為TVB上位小花之一。

何依婷亦參與由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，這部劇更是視后佘詩曼回巢之作，也有李施嬅﹑馬國明等好戲之人。當中更與阿佘有不少對手戲，難怪早前她受訪時直言很像「中頭獎」一樣，非常開心，足見公司給其不少機會，用心裁培她。

點擊圖片放大
+17
+16

記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶
12:47 2023/05/09
【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶
【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練
14:57 2023/05/19
【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練
【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得
17:45 2023/05/19
【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得
【TVB年中節目巡禮】何依婷首次床戲獻馬國明　Regina與阿佘合作猶如「中獎」
20:05 2023/06/19
【TVB年中節目巡禮】何依婷首次床戲獻馬國明　Regina與阿佘合作猶如「中獎」
【真係唔好笑】馮盈盈讚何廣沛好腰好腎好男人　何依婷化身蜘蛛精騷軟骨功
15:50 2023/07/25
【真係唔好笑】馮盈盈讚何廣沛好腰好腎好男人　何依婷化身蜘蛛精騷軟骨功
【拜金KOL】被指帶壞陳詩欣+何依婷　蔡嘉欣自稱「壞蛋欣」反擊網民
11:34 2023/08/14
【拜金KOL】被指帶壞陳詩欣+何依婷　蔡嘉欣自稱「壞蛋欣」反擊網民

你可能感興趣

【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶
12:47 2023/05/09
【法言人】何依婷與21年港姐陷桃色陷阱　陳嘉慧神智不清寬衣解帶
【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練
14:57 2023/05/19
【News新聞女王】佘詩曼與馬國明鬥「搶」　難忘首次出外採訪超大壓力：眨眼都要練
【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得
17:45 2023/05/19
【News新聞女王】何依婷認演佘詩曼徒弟超緊張 　揭對方教路喊戲心得
何依婷 娛樂人物職業 演員 娛樂行業 拍拖 香港小姐 展覽 網絡熱話 TVB

最高瀏覽

【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
18:49 2023/08/10
【神級裝修】內地女遷入香港納米樓160呎單位 竟有衣帽間大量儲物空間令人驚訝
喉嚨痛是聲帶起繭先兆　如何紓緩喉嚨痛？
13:26 2017/09/01
喉嚨痛是聲帶起繭先兆　如何紓緩喉嚨痛？