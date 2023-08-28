【女神封盤】何依婷廣州拍拖睇展覽斷正　Regina親回應彼此關係講男方3大優點

▲ 何依婷承認與圈外男友蜜運中。

TVB小花何依婷（Regina）近日被網民野生捕捉，發現與一名神秘男子現身廣州拍拖參觀展覽。

從相中可見，何依婷站在神秘男子身邊仿如小鳥依人，交由對方向櫃檯職查詢及購買門票，她則在旁耐心等候，全程甜蜜冧笑。

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網民在帖文以「在廣州K11撞到香港明星」為題，留言寫道：「尋日在K11負一層逛街，剛好迎面看到一個好熟口面的美女，近期一直在追《法言人》所以一眼認得出好似何依婷，再睇埋佢小紅書IP屬地係廣東，才知道無認錯人，但是貌似同友人看展不敢打擾佢，真人遠看好白淨又高挑，好靚女。」

之後有網民在帖文下留言：「我也碰到了！在K11負一層的香奈兒美妝店，她跟一男的手牽手。」隨即引來大批網民湧入，問該男士外貌如何，是否英俊等，不過有網民就回答：「不帥，也不算很高吧，因为她本人不高，即使穿了個很厚底的鞋子…」覺得該名男子襯不起女神何依婷。

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讚男友三大優點

TOPick向何依婷詢問被斷正拍拖一事，她大方承認與對方相戀了一段時間，目前了解當中：「識咗好多年㗎，大學時候已經識，一路都是好朋友，慢慢了解中。」她更大讚男友三大優點：「善良、風趣、EQ高。」

何依婷單身一段長時間，感情終於有新的一頁。她曾接受TOPick訪問時稱，覺得圈中人沒安全感，明言不喜歡靚仔：「在一段關係入面很需要對方給我很大安全感，而且，不要靚仔 ，因為靚仔真的有很大壓力，我很怕自己的另一半有很多女生圍繞，真的會頂不順。」

▲ 何依婷讚男友3大優點。

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港姐亞軍

何依婷參加2017年香港小姐奪亞而入行，當選後備受力捧，由最初主要拍攝綜藝節目《安樂蝸》到《學是學非》，後來有機會拍劇及做大騷主持，逐漸上位。

早前在新版《十月初五的月光》更首當女主角，演「祝君好」一角，亦在劇集《星空下的仁醫》﹑《美麗戰場》擔任重要戲份，成為TVB上位小花之一。

何依婷亦參與由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，這部劇更是視后佘詩曼回巢之作，也有李施嬅﹑馬國明等好戲之人。當中更與阿佘有不少對手戲，難怪早前她受訪時直言很像「中頭獎」一樣，非常開心，足見公司給其不少機會，用心裁培她。

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記者：陳曉柔

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