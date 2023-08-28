【分離焦慮】開學在即專家7項建議 教家長應付孩子分離焦慮

▲ 就快開學喇！家長係咪擔心年幼子女面對對生學校嘅環境而引起焦慮呢？可以睇睇專家嘅意見。

隨著新學年即將開始，許多家長可能會面臨一個熟悉的挑戰：「孩子出現分離焦慮」。分離焦慮是孩子在成長過程中正常的發展階段，當與主要照顧者分開時，如開始上學、獨自上課，都有可能出現分離焦慮。有什麼方法能夠有效減緩孩子的分離焦慮，以幫助孩子順利適應這個過度期？

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據臨床心理學家劉英健博士指，首先，我們需要理解什麼是分離焦慮。分離焦慮是孩子在成長過程中產生的自然反應，當開始理解與照顧者分離的概念，就會出現此情緒。這種焦慮通常在嬰兒期出現，但在重大生活變化（如開始上學）時可能再次出現。當孩子與父母或監護人分開時，他們可能感到恐懼、擔憂或焦慮，甚至可能以依戀、流淚、胃痛甚至發脾氣等的方式呈現出來。

劉博士給予家長的7項建議：

開放溝通：

與孩子談談他們的感受。創造一個開放和安全的空間，讓他們能夠表達他們的擔憂和關切。向他們指出這些感受是正常的，並表示您會支持他們。

逐步熟悉：

從短暫的分離開始，逐步增加分開的時間，例如安排一些與朋友約會，將孩子交給可信賴的照顧者，或參加培養獨立性的活動。

適時給予安慰：

在正式上課前，先讓孩子熟悉他們的學校環境，如果有機會，可以參觀學校、見面教師、探索教室，從而減少小朋友對陌生環境的焦慮。

建立規律：

孩子在規律的環境中較有安全感。創建一個的固定流程的日常流程：一起吃早餐、整理書包，以及出門前與孩子一同溝通數分鐘，這些微小的方法也能提高安全感，減少焦慮。

正面告別：

開學當日，送孩子上學的時候，可以給予簡短的告別，並保證孩子父母會回來接他們。同時父母應該避免過長的道別，因為過長的道別可能會加重焦慮，讓孩子更不願分離。

保持冷靜：

於分離時保持冷靜和穩定的態度。孩子能夠感受到您的情緒，如果您表現出擔心或不安，可能會增加他們的焦慮感。相反，保持冷靜和穩定的態度可以給孩子提供安全感。

讚美和鼓勵：

當孩子成功度過分離時刻或適應新環境時，給予他們讚美和鼓勵，以增強他們的自信心，讓他們相信自己能夠面對在學校的挑戰。

劉博士續指，孩子面臨分離焦慮是正常的，家長應該採取以上研究證實有效的措施來幫助他們順利適應這個過度期。透過以上提及到的簡單方法：開放溝通、逐步熟悉、提供安慰和建立規律等策略，都可以減輕孩子的焦慮感，不要忘記，當中最重要的元素是給予愛和支持，並與學校和教師合作，以確保他們在新的學校環境中感到安全和舒適。

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責任編輯：王明芳