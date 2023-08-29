  • 31°C
香港時間 : 2023830日 (週三) 17:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

GS1 HK食品安全論壇　探討以科技應對挑戰　達致可持續發展

特約 10:00 2023/08/29

分享：

分享：

熱門 王怡然 區區有好校 莊子璇 新手爸媽 破毒強人 30＋減肥 MIRROR

香港貨品編碼協會（GS1 HK）在8月23日舉辦食品安全論壇，以「食品安全和消費者信任 邁向智慧未來」為題，吸引大批食品及餐飲業界人士於綫上綫下參與，一起探討企業如何採用創新科技和國際標準，應對人手、食品安全和供應鏈的挑戰，達致可持續發展。論壇更獲香港特區政府官員、立法會議員、商界領袖及業內人士大力支持。

左起：GS1 HK總裁林潔貽；食物環境衞生署、食物安全中心助理署長（機構及系統管理）張美儀；環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群；GS1 HK董事局主席、GS1 HK香港食品及飲品行業諮詢委員會主席鍾美玲；GS1 HK董事局成員、百佳超級市場(香港)有限公司董事總經理任良安。

論壇主禮嘉賓環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群在致開幕時表示：「隨着創新科技的應用日益廣泛，而資訊共享更普及，都有助食品貿易的持份者更緊密合作，為提升食品安全和消費者信任作出積極貢獻。食品安全和消費者信任是推動行業持續發展的關鍵，亦是我們在規劃未來智能化發展時的重要元素。」

環境及生態局常任秘書長（食物）劉利群擔任GS1 HK食品安全論壇主禮嘉賓。

鼓勵業界善用科技　穩定全球食品供應

GS1 HK董事局主席及GS1 HK香港食品及飲品行業諮詢委員會主席鍾美玲在歡迎辭中呼籲，各方應攜手塑造靈活、具韌力和可持續的食品安全管理系統，以應對全球食品供應鏈的挑戰：「全球食品供應鏈因天災、地緣政治等因素而變得日益複雜，令食安風險有增無減；企業必須善用創新科技和全球標準，加強對食品的監控和溯源能力，才能為食安把關、確保業界持續發展。」

她補充GS1 HK的「1QR」便是以科技推動食品資訊透明化、增強消費者信心的簡單例子：透過2D條碼「1QR」，商家可向消費者展示多元化產品資訊，包括詳細營養價值、證書認證等；更能配合追蹤追溯及防偽驗證功能，增強產品可信度和安全性，令消費者安心。

專家分享數碼化應對業界難題

論壇上邀請了多個商界和學界的高層代表擔任講者，交流真知灼見，包括建華集團、大昌華嘉（香港）有限公司、洪氏飲食集團、香港恒生大學、香港食全食美餐飲有限公司、合興食油(香港)有限公司、KIN、塔胡胡有限公司。他們深入探討了如何以數碼化科技和新意念去緩解人手短缺、驅動食品安全及供應鏈管理的可持續發展。

GS1 HK食品安全論壇吸引了眾多商界領袖和業內人士出席。

嘉許典禮表彰優質食品企業

同場亦舉行「優質食品計劃+」及「優質食品計劃」嘉許典禮，表彰了22間在食品安全管理、控制和追溯措施上表現卓越的企業。今年有3家企業由去年「金企業獎」升級為「鑽石企業獎」、並有1間首度參與便躋身鑽石企業行列，顯示業界對食安的堅持和努力，有助提升香港整體水平，讓消費者見到「優質食品計劃」標誌便知道「買得放心、食得安心」。

GS1 HK總裁林潔貽感謝各企業領袖的分享，並衷心恭喜獲獎企業，共同促進本地食安。「即使香港經濟全面復常，但本地食品餐飲業仍面對人手不足、食材運費貴等多重難題。創新科技正正為業界提供無限機遇，既能革新前綫和後勤營運，亦能提升食品可追溯性、保障食安。本會將一如既往凝聚業界、政府、消費者的力量，推動業界創新、鞏固企業優勢，為香港『美食天堂』的聲譽注入新力量。」

兩項計劃得獎名單及詳情：www.gs1hk.org/zh-hk/quality-food-scheme

（特約）
 

最高瀏覽

【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
17:20 2023/08/29
【颱風消息】風暴襲港最新路徑曝光　即睇天文台風暴預測
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
09:32 2023/08/29
【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝
12:19 2023/08/25
【寵愛Pet Pet】招浩明揭冬甩演出庭戲難度　靚女未婚妻出鏡幫忙拍攝