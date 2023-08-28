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【TVB咪神】高海寧遊泰大解放騷三點式照　高Ling曾想擺脫性感形象「封胸」【多圖】

娛樂 17:43 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

高海寧於IG分享性感福利圖！

港姐三甲昨晚已塵埃落定，同樣為港姐出身的高海寧（高Ling），憑著34D驕人上圍的她甫出道即被冠上「TVB新一代咪神」稱號，成為宅男界女神。

曾「封胸」努力擺脫性感形象的高海寧，學懂釋懷不在乎外間眼光，早前於泰國旅行時拍下水著照，今日 （27日）高Ling激罕晒比堅尼寫真，再度成為網民熱話！

【性感女神】高海寧曾想擺脫性感形象　遊泰「封胸」仍難遮驕人身段【多圖】

高Ling陳曉樺輪住派福利？

從高Ling的IG所見，身穿橙色比堅尼的她捧著椰青拍照，又擺出嘟嘴表情，似乎很享受泰國之旅。

另外，高Ling更hashtag《男神廚房》「女神級」廚師評判陳曉樺（Hilda）兼留言：「到你！」。其實近日兩女不時相約一起玩瑜伽，變熟稔的她們看來想輪流派福利！

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網民讚身材正過以前

不少人也大讚高Ling比堅尼照陪火辣，留言包括：「突破自我，竟然仲正過十年前嘅自己」、「生平第一次咁嬲一粒椰青」、「陽光女神」、「靚，好似瘦咗好多」，連戴祖儀也留言：「放開那椰子！！！讓我來！」

日前高Ling上載數張於海邊餐廳睇書的照片，相中，高Ling身穿白色T恤配牛仔褲，專注地睇書及做筆做標記。雖然此衫只是一件普通的T恤，但穿在女神身上即有玲瓏浮凸的「立體效果」，獲網民大讚。

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【長腿港姐】與高海寧玩普拉提大騷逆天長腿　 陳楨怡散發健康性感【多圖】

太好身材被屈「食死貓」

高Ling於2008年參選港姐而入行，縱使參演不少劇集，高Ling卻被標籤為「花瓶」，不時於劇集或綜藝節目裡晒身材。高Ling承認姣好身材耽誤其演藝事業，儘管多努力也不被看重，此外性感形象被誤會是「唔係幾好嘅女仔」。

對於當年的負面報道，高Ling直言不開心，她曾於訪談說：「曾有一段時間又封胸又剩，不想大家focus在我身材上面。」直到踏入30歲，高Ling終於明白要為自己而活，「不打緊，我接受你不喜歡我，我不缺這份喜愛，專注做好自己。」

高海寧近年刻意「封胸」！（取自instagram）

定做自己的高Ling漸得觀眾喜愛，近年的演出備受好評，在《金宵大廈》、《C9特工》、《殺手》及《極道怪咖》同樣表現出色，令觀眾慢慢看到她的蛻變，在劇集《迷網》升呢為女一。

成功轉型的高Ling近年轉戰內地，憑內地劇集《三十而已》獲觀眾喜愛，更成為搶手貨，參與真人騷狂吸金。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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