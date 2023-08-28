【好學不倦】馬浚偉積極進修兼擔任公職　出道30年考慮淡出幕前：專注藝術教育

這幾年間，馬浚偉（馬仔）的身份不停演變，除了是藝人，他也是香港電台創作總監，並在康文署及藝發局同時擔任幕後要職；現時他亦在修讀神學課程，及將在教大攻讀教育碩士。

好學不倦的馬浚偉，在2018年修讀北京大學光華管理學院EMBA（行政人員工商管理碩士課程），並在2020年成功畢業。他解釋當日決定重返校園原因：「因為我以前沒機會讀大學，總是有遺憾，也是一個情意結，到自己有能力承擔學費時，便沒有猶豫再去讀書。」

▲ 馬浚偉在身兼多個公職之餘，同時進修不同課程。(黃建輝攝 )

讀完北大後，馬浚偉像開啟了一度求學之門。之後他又完成咖啡師課程，拿了約20張證書，前年又報讀了一個遙距大學課程，獲得香港認可的學位資格。現時正於同福聖經學院修讀一個6年的「基督教事工碩士課程」，下月則會再去教大修讀教育碩士，大約需上兩年實體課。

斥百萬進修覺值得

馬仔笑言不斷進修並非讀書讀上癮，而是真正感受「學而後知不足」。他分享：「自從讀完北大的課程，愈來愈想去學更多東西，當然我不貪心，只選自己感興趣的範疇去讀，而上了不同課程後，感到自己的視野和思維的確有微妙的變化，看同一件事情，會找到更多可能性，讓自己的工作經驗，配合課程知識，得到更好的發揮。」

他形容所選讀的科目，看似屬不同界別，其實都互有關連。「因我有自己的業務和團隊，故讀管理是很有幫助；另外，我在神學選修的科目則跟心靈輔導有關，而在教大的學科，相信也會有助建構藝術工作，我要提升專業的知識，才能去開班教導學生。而且，教育工作可以接觸更多年輕人，幫助他們發展演藝工作，因此所有學習的知識，都可結合為一個板塊。」

事實上，馬浚偉在進修上的學費也不少，如北大課程便合共花約百萬，其後碩士課也需逾6位數字。他卻認為這些投資是值得的，把努力賺到的錢投放在增值上，總好過用來買名車名酒。

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被指性格適合從政

馬浚偉去年11月成為康樂文化事務署劇場發展小組委員會的指派委員，今年則出任香港藝術發展局電影及媒體藝術範疇委員，任期兩年，此外，還有之前曾為TVB任藝術訓練中心校長，以及任香港電台的創作總監，這些職銜全都在這3年間發生，他由一名藝人至身兼多個公職，轉捩點是如何開始呢？

馬仔憶述：「我記得大約20年前，（車）淑梅姐有次問我，有沒有考慮做議員，因她覺得我適合為業界做事；有一年跟馬國明合作劇集《紫禁驚雷》，他也指我的性格很?為演藝界發聲，但那時我都沒有放在心上。直至2020年我為港台主持節目，其時電台廣播處長李百全提議我正式加入港台，我便認為也許真的是時候踏出一步，不過因我要兼任演員，不可能成為全職公務員，才以合約形式跟港台合作。」

他指一切就像有神的安排，之後康文署、藝發局、公民教育委員會陸續邀他合作，今年他也答應了一些公職，待日後便會公布。

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馬仔表示：「至今我很享受擔任不同的公職，當然是要自己能力所及的範圍，如藝術、教育、文化，亦發現可以把這幾方面的資源整合互補，令到事情的效益更大。」

晚上7時後不工作

既要上學，又要處理公務，加上即將要舉行演唱會，一日24小時是否真的夠用？他笑言：「我在時間管理上很不錯，雖然不敢自稱大師，但也挺有把握。」

▲ 馬仔表示積極進修，是為圓以前未能達成的大學夢。(黃建輝攝)

馬仔現時每天早上7時便起床，預備當日各種事項，而在工作空檔便用來溫習課本，晚上7時後的時間便全留作私人時間，除了做功課，也會打機、看戲作消閒。

不過，馬仔明言幕前的演員工作，不排除在3至5年內會逐漸淡出，故現在要爭取多演自己喜歡的角色。「這幾年都有不少劇本找我，但離不開過往常演的正派小生角色，有時我也會跟監製講，不如你找其他力捧小生演，不是自己特別巴閉，而是若我沒有興趣，也不會演得好，不想辜負人家的心機。」

其實馬浚偉很滿意自己在《老友狗狗》的爛佬角色，近期又很欣賞陳豪在《破毒強人》的演出，覺得這才是有挑戰性，各位電視台監製有興趣找馬仔演出的話，就要留意了。

全新場地演出

今年是馬浚偉入行30年，11月他將會在新蒲崗新場地「胡李名靜體育館」演出6場《幸福·春夏秋冬Ma's Ter Mic演唱會2023》，他強調今次是一個音樂結合視覺藝術的演出，並非一般主流的商業演唱會。

▲ 11 月舉行一個嶄新表演形式的音樂會。

「我希望入場觀眾，可以享受一個被視覺和音樂包圍的感官旅程，我會擔任唱說人的角色，透過一些素人演員，表達一個春夏秋冬的人生故事，今次我也不會唱自己的歌，全是用一些能配合故事的作品，由張國榮、王菲、Beyond到林奕匡、張天賦等耳熟能詳歌曲，構成一個有不同情感元素的劇場演出。」

他亦希望演出帶有藝術治療作用，會找專業情緒教授去設計部分演出內容，期望觀眾看過演出後，能有?滿滿的回憶和幸福感。場地可容納1000多個座位，但馬仔為求最佳效果，只開放不多於500位，務求入場觀眾都能舒服清楚地享受全程演出，跟表演者有最近的距離。

化粧：雷淑賢/大哥賢

髮型：Earl Yam

場地：麗豪酒店

記者：陳家昌