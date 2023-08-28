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【球王理財】C朗投資網購平台Chrono24　夥日本潮流教父藤原浩送限量錶盒【內附連結】

休閒消費 17:56 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

自從C朗（左圖右）入股後，Chrono24手錶平台動作多多，首次請來日本潮流教父藤原浩（右）出手，以其品牌fragment design之名出軟膠錶盒，對象梗係經常飛的越空行者／型男啦！（圖片:品牌提供）

最近獲得C朗拿度（ Cristiano Ronaldo ）投資的Chrono24，立即動作多多，最新搞作就係邀來日本潮流教父藤原浩出手，以其於2003 年時創辦的fragment design之名合作，為這個手錶交易平台平台20周年，設計一個黑魂型爆紀念版手錶軟盒。

最新影片推介：何沛珈專訪

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藤原浩表示呢個錶盒設計，同佢日常用開的手錶軟盒差不多，可以放到兩枚手錶，仲有空間放小工具，非常功能性。而呢個袋尺寸: 闊165，高75，深55 (毫米)，重量只係90g，手錶軟盒外面係塔夫高密度聚酯纖維塔夫綢，內層為斜紋織物。

作為粉絲當然最想知入手方法係點，今次非常特別，只要你是香港居民，並登記成為此平台會員，即日起至9月30日前，頭100名在Chrono24 購物滿$15,000，就可以免費得到Fragment Design的手錶軟盒，身為藤原浩粉絲的錶迷，又多一個必儲的身外物了。

點擊圖片放大
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Chrono24 X Hiroshi Fujiwara限量版手錶軟盒

日期：即日起至 9月30日 
方法：於 Chrono24 網站購買一款價值HKD 15,000 或以上的手錶的香港顧客，即可換領限量版手錶軟盒
備註：名額100個，先到先得，換完即止。

記者：黃鑑江

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