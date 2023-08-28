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【颱風消息】天文台本周或掛風球　日本氣象廳預測蘇拉進入本港200公里

社會 17:38 2023/08/28

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日本氣象廳下午2時預測路徑圖。

天文台表示，按照現時預測路徑，熱帶氣旋蘇拉會在星期三（30日）稍後進入本港800公里範圍內。由於位於蘇拉以東的熱帶氣旋海葵有機會進一步發展，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉隨後的移動路徑存在較大變數。天文台會視乎蘇拉的環流大小及其與珠江口的距離，在本周中至後期評估是否需要發出熱帶氣旋警告信號。

蘇拉的結構昨晚短暫轉差，但今天再度發展出風眼，天文台重新將其升格為超強颱風。位於蘇拉以東的熱帶擾動已被日本氣象廳升格為熱帶風暴並命名為海葵。由於預料海葵會逐漸西進，它與蘇拉的距離將減少，導致兩氣旋有機會發生相互影響（即「藤原效應」）。

日本氣象廳預測成為西調最進取的一間機構，預測五天後（2日） 蘇拉距港只有百多公里，而且仍在海上並達颱風級。如預測成真，風暴對香港會帶來一定威脅。

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記者：黃穎津

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