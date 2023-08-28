【風化案】美孚一補習社負責人涉非禮兩男童被捕　有街坊感震驚

▲ 涉事補習社今日沒有營業。（黃傑偉攝）

美孚補習社一名43歲男負責人，涉嫌過去兩年間，多次非禮一對9歲及12歲兄弟，上周遭警方拘捕，以「向16歲以下兒童作出猥褻行為」等罪名，今日在九龍城法院提堂。

涉案補習社今日張貼告示，須「因事決定結束」，安排明天起退款。消息指，受害男童家人因為男童日前不願到補習社，揭發事件和報案。

警方表示，嚴正深入調查案件，不排除有其他受害人。根據警方調查，相信被捕人單獨犯案，並無其他共犯。警方會盡快聯絡在該補習社補習的其他學生及家長調查，並呼籲如有其他學生在該補習社遭受到性侵犯或其他罪行，請盡快聯絡西九龍總區重案組虐兒案件調查組（電話：3661 8377）。警方重申，警方一直致力保護兒童及免於暴力、虐待和剝削，會盡一切努力打擊性暴力、虐待兒童罪行。

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附近居民、任職旅遊業的陳先生對事件感覺難以相信，於眾目睽睽下難以相信會發生這等事件，懷疑因為教學問題與家長發生衝突，過於嚴厲便會造成虐待，過份熱情亦有可能發生懷疑非禮事件。

莫婆婆對事件感擔心，認為小朋友要小心照顧，一旦發覺小朋友有異樣便要多加留意及關心，區內有不少補習社，但對該間補習社沒有印象並不熟悉，亦未聽聞有事件發生。

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記者：黃傑偉