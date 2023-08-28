【迎新營】港大就護理系Ocamp事件啟動調查桯序　重申絕不容忍違反校園文明行為

▲ 港大今（28日）表示已就迎新營事件啟動調查程序。（資料圖片）

香港大學護理系迎新營（O Camp）爆出學生吸食大麻及非禮疑雲。港大校方昨晚回覆本報指正了解事件，事隔一日，港大今日（28日）表示，已就迎新營事件啟動調查程序。

港大就近日網絡上有關港大學生護理學會迎新營事件發出聲明，表示已啟動調查程序，並重申「非常重視品德和素養，絕不容忍任何違反校園文明的行為。」

據主辦的港大護理學會早前宣傳資料，港大護理學系迎新營於上周日至二（20至22日）在保良局賽馬會大棠度假村舉行，活動包括「刺激水game」、「high爆全場營火晚會」，今年更新增「disco night」。

近日網上流傳1名自稱應屆港大護理系新生，撰文指近日參加學系迎新營，營會首晚「disco活動」其間，有俗稱「組爸媽」、較高年級的護理系學生輔員公然吸食大麻，場內傳出陣陣刺鼻氣味，該新生更聲稱活動時被組爸非禮；翌日玩濕身「水game」時，更被禁止更換深色衣物。

港大護理學會前日（26日）透過社交媒體表示，正就有關迎新營安排的網上言論檢視安排，承諾必定秉公處理；港大校方昨晚回應時曾稱正了解事件，並知悉港大護理學院已與主辦迎新活動的護士學生組織接觸及會面，作進一步了解。

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責任編輯：馮琪雅