【正能量】每日注射16個鐘營養液活下去　短腸症女童堅持學習獲獎學金：想捐給學校

▲ 羅珮嘉每日只有8小時活動時間，但很珍惜學習機會、努力學習。

由香港兒科醫學會構思、鵬程慈善基金贊助，聯同香港小童群益會籌劃及推行的「兒科醫學會鵬程奮進堅毅獎學金2023」日前舉行頒獎禮，大會向20名患有長期病患及來自基層的兒童及青少年頒發獎學金，希望得獎學生以個人經歷勉勵本港有相似經驗的兒童及青少年。其中一名得主是年僅9歲的羅珮嘉，她多次接受切腸手術，每天更要花16個小時注射營養液維持日常生活，但她樂觀面對人生努力讀書，非常正能量。

現年9歲的羅珮嘉因為是早產兒，心臟出現問題須用藥治療，結果藥物副作用誘發壞死性腸炎。她多次接受手術，體内只剩下半條大腸和13厘米的小腸，現時每日有16個小時需要持續注射營養液維持日常生活，換言之，她每日僅剩下8個小時可以自由活動。

被問及接受多次手術的感受，樂觀的羅珮嘉笑笑口表示：「唔驚，慣咗啦！」媽媽則在旁邊補充道，「應該咁講，好痛個啲呢，佢應該冇咩記憶嘅！」回憶起大大小小多次手術，女兒受的苦，痛在媽媽心中，

佢成日做呀胃鏡同腸鏡，因為佢成日流血嘅，所以一流得太勁，醫生就會話『唔得，入去睇下邊度流啦』。試過流得好多，就即刻推入手術室。有時照胃鏡都要打止血針，逐個流血位，係個腸度打止血針。

媽媽直言，起初狀況有點不知所措，自己對醫生口中的術語一頭霧水，醫生建議接受手術便讓女兒接受手術。

開頭一定係sad（傷心的）㗎啦，個個都喊得死去活來，但係因為呢個症係all the way 跟住㗎，所以我就要調整自己心態，即係唔好影響佢，因為我覺得大人嘅情緒好影響小朋友。

陪同住院的期間，對媽媽也是很大挑戰，媽媽也是樂觀面對，

頭3年我都斷六親，我日日都係醫院，你又約唔到人，咁係醫院點傾電話，就係睇住佢、幫佢沖涼、食飯、醫生覆診，全程跟住佢，我friend以為我抑鬱症，但其實真係搵唔到朋友...我當時嘅朋友就係附近嘅屋企人，I mean（我意思）對面床嘅病人嘅病友，反而會覺得好啲，因為佢又病，我又病嗎，有個共鳴。

珮嘉聽完媽媽分享當年的心路歷程，再次展現樂觀的性格搶住答：「唔做咪仲衰。」

每日接受16個小時注射營養液

珮嘉體内只剩下半條大腸和13厘米的小腸，媽媽指女兒每日有16個小時需要持續注射營養液維持日常生活，通常放學後立即回家洗澡再注射營養液，中途不能停頓，如果有突發事情，就連人帶機入醫院，

其實我地有16個鐘頭營養液要吊，即係每日，好似吊鹽水咁樣，佢個包就唔係鹽水，係營養液，咁就每日吊住16個鐘，咁佢就有8個鐘既free time（自由時間）可以行黎行去。

此經歷令珮嘉更珍惜每個學習機會，在學業及課外活動也獲得優異的成績，更希望藉自己的故事鼓勵其他病患兒童。媽媽則希望珮嘉「最緊要開心，開心好重要」。

至於獎學金的分配，珮嘉則打算將部分捐給學校，「有2,000蚊捐俾學校，有2,000蚊呢就我同家姐買書同筆，跟住淨低個啲就買ipad黎學習同畫畫。」

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責任編輯：王明芳