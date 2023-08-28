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【醫者仁心】5旬漢行商場心臟病發　遇港大深圳醫院休班醫生救出鬼門關

健康 18:14 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

5旬漢行商場心臟病發，遇港大深圳醫院休班醫生救出鬼門關。

出門遇貴人！日前深圳一名50多歲男子在商場逛街時，突然心臟病發、陷入昏迷，幸而遇得兩名正在休假的港大深圳醫院醫生上前救援，趕及在黃金時間內，救回男子一命。

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綜合內地媒體報道，上周日（20日）深圳南山區一個商場內，一名50多歲男子突然倒地昏迷，圍觀途人大喊「有人暈倒！」剛巧正在休假的香港大學深圳醫院泌尿外科醫生王銘池，以及另一名醫生陳梟在附近，隨即衝上前察看男子情形。

當時男子的嘴唇已發紫黑色，心跳驟停。醫生疏散人群後，將男子放平地上，隨即輪流為他做心肺復甦。而從事發時的影片可見，醫生向男子表示：「深呼吸」、「深呼吸」、「你好」、「我們是醫生，深呼吸」、「放鬆」。

王銘池憶述當時情形，指自己當天和陳醫生在休假期間，突然發現前面有市民倒地，隨即上前施救：

在120來之前，爭取了寶貴的幾分鐘急救時間。當時我們發現的時候，這個患者已經沒有心跳和呼吸了，隨即我們進行高質量的胸外按壓，隨後患者恢復了心跳和呼吸，等待120來之前，已經生命體徵穩定了。

救死扶傷是我們的本能，也是出於職業的敏感。

男子其後由救護車送院治療。男子的太太事後表示，事發時丈夫獨自一人，幸獲路過的兩位醫生及時救援：

救了我老公，真的很感謝他們！

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責任編輯：羅嘉欣

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