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【冒認人員】涉冒認廉署人員查詢診所收據　 男商人否認8罪受審

社會 17:56 2023/08/28

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6旬漢涉冒認廉署人員，案件今於西九龍裁判法院開審。資料圖片

六旬男商人涉冒認廉署職員以查詢診所收據，於案件開審前將涉案閉路電視片段放上網，被控冒充廉政公署人員及妨礙司法公正共8罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院開審。診所護士供稱接獲自稱譚姓男子來電，對方表示「ICAC(廉署)打嚟」，辯方則指被告從未自稱是廉署人員。

被告譚榮柏（67歲），報稱商人，被控於2021年11月5日，在香港向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，在本案開審前在YouTube 上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對被告不利的閉路電視片段。

涉案診所的登記護士黃結敏供稱，她在2021年11月5日接獲來電，對方表示姓譚，是「ICAC(廉署)打嚟」，想查詢1張由醫生鄭思宗發出的收據，又問及收據是由藥房發出或是由醫生發出。黃回應指涉及病人私隱不可隨便透露，要求對方提供病人個人資料，對方回覆稍後再致電。

黃供稱，對方於約1小時後再來電自稱「譚生」，想找負責人，黃指「佢行開咗，叫但call返你」，黃表示她當時相信來電者是廉署調查員。

辯方盤問時指出，「譚生」從未自稱是廉署人員，來電內容是圍繞鄭醫生用過的電腦查詢，與收據無關，黃則反問譚生「問呢啲嘢做咩？」，譚生稱懷疑醫生在2018年10月使用該部電腦做假文件。黃不同意說法。

聆訊明（29日）續。

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記者：陳曉欣

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