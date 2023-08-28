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【黃Viu韓綜】孖任時元拍《演員旅行中》友情升溫　丁海寅9月來港會粉絲

娛樂 18:25 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

韓流演員丁海寅和任時元早前拍攝韓綜《演員旅行中》，展開了一場蘇格蘭威士忌之旅。

生活復常，全球人類「報恩式旅遊」，就連韓流演員丁海寅和任時元也不執輸，早前乘著拍攝韓綜《演員旅行中》之便，展開了一場蘇格蘭威士忌之旅，為即將來港舉行粉絲見面會做定熱身！節目現已登陸「黃Viu煲劇平台」，香港觀眾可以免費收看。

揮低病魔完成拍攝

「國民初戀男」丁海寅和「演技男神」任時元是韓國演藝圈著名的「88 Line」（1988年出生）好友，早前二人更破天荒聯手主理旅行綜藝《演員旅行中》，結伴前往威士忌最大生產國之一蘇格蘭，品嚐美酒佳餚；期間精通英語的時元負責安排行程、與當地人溝通聯絡，丁海寅則處理生活上的大小事務，充分展現了兩人的「互補性」友誼，令人非常羨慕！

過去甚少主演綜藝的丁海寅，近日也在訪問談到接拍契機：「我和時元在同一個時代演戲，我很高興能夠和同齡朋友一起做喜歡的事情，也很感激能夠與他分享我的心事！時元是威士忌專家和愛好者，我們一起喝酒時，他總是會給我們講解，看起來很開心！」

雖然丁海寅透露二人在拍攝期間先後生病，不過仍無阻他們的友誼之旅：「當時我和時元的身體狀況都不好，我感冒了，聲音也很沙啞，就連工作人員都感冒了，所以我曾經很擔心要如何呈現節目內容。」幸好兩位大男孩的復原能力極高，才能為觀眾呈現真實有趣的《演員旅行中》。

9月中來港會粉絲

對「國民初戀男」丁海寅意猶未盡？不用擔心，他將於下月12日在港出席《Viu Scream Dates 呈獻：2023 JUNG HAE IN FAN MEETING ‘THE 10TH SEASON’ in Hong Kong》粉絲見面會，屆時影迷不但可以近距離與丁海寅見面，全場粉絲更可參與歡送環節，並會獲贈小禮物！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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