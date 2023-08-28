【施政報告】經民聯促先為高端住宅「撤辣」　40歲或以下港人免首置印花稅

▲ 經民聯代表今日和李家超會面就《施政報告》提交建議書。（戴朗希攝）

特首李家超正就新一份《施政報告》進行諮詢，經民聯代表今日和李家超會面，就《施政報告》提交建議書。經民聯促政府盡早撤回樓市「辣招」，經民聯主席盧偉國稱內地最近在樓市和股市都有提振市場的動作，他認為香港亦應考慮跟隨。

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經民聯提到，為促進二手物業流轉和增加租盤，政府應考慮分階段「撤辣」，首先在樓價1000萬元以上的高端住宅實行以上措施，減免40歲或以下港人的首次置業印花稅，進一步提高工商鋪的按揭成數。

倡在大灣區城市購入已落成樓盤單位

在房屋供應方面，經民聯提倡港府在大灣區城市購入已落成樓盤的單位，及調整公私營房屋的比例。

另外，在社會關注的吸引和挽留人才問題上，經民聯提出多項建議，包括政府提供子女教育免稅、直接預先豁免海外人才來港置業的額外印花稅、適當擴大「高端人才通行證」計劃及為「資本投資者入境計劃」制定寬鬆要求等。

對於近日政府提到希望「搞活搞旺」夜市，經民聯建議政府要開拓本港多元化旅遊新路線及重振香港「不夜城」的美譽，呼籲舉辦更多長期或短期夜晚購物市集及長期露天宵夜市場。又希望政府資助本地酒吧、酒廊及食肆引入外國節日聚會慶典。

盧偉國：議員表現由業界、市民評價

立法會建制派「班長」廖長江近日提醒立法會議員要注意議員的形象，被問到經民聯如何評價自己在立法會的表現，及該黨議員陸瀚民會否繼續出席即將舉行的「立會好聲音」活動時，盧偉國表示不會評論個別例子，他又指，經民聯的表現要交由業界和市民來評價。

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記者：戴朗希