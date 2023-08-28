【夫妻關係】溫文丈夫婚後露真面目脾氣火爆　人妻結婚3年想離婚︰我真係好驚

▲ 溫文丈夫婚後露真面目脾氣火爆，人妻結婚3年想離婚。（《愛情發生在三天後》劇照）

他們結婚僅三年，但太太已萌生離婚意念。他們的婚姻並非闖入了第三者，也沒有財困問題，究竟為甚麼會有離婚之意？太太一臉苦澀地回答︰「因為我好驚！我真係好驚！」

太太口中形容的丈夫，跟我們眼中那個溫文有禮、沉穩踏實的形象，很多地方都合不攏。結婚初期，太太以為丈夫在外工作壓力大，回家較容易發脾氣是閒常事，稍為遷就他就是了。

可是，情況卻每況愈下，丈夫經常會為瑣事暴跳如雷，發飆時會失控吼叫，會一輪嘴罵出惡毒話，更會將家中物件打砸。有次他飲了酒，情況更糟，他衝過去似想襲擊她，太太嚇得急忙躲進房裏。

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丈夫每次發飆後，兩夫妻有時會冷戰一輪，有時丈夫又會一臉懊悔懇求太太原諒。但太太心裏愈來愈恐懼，她怕隨時會觸怒丈夫，怕有天他當真會失控傷害她，就好像身邊伴隨着炸彈，隨時會爆發！

她的丈夫有機會是患上間歇性暴怒症（Intermittent Explosive Disorder），患者大多數還同時患有其他病症，比如是抑鬱症或焦慮症等，是需要盡快求醫診治的。

這病症有機會是天生遺傳性的。太太立即記起丈夫曾提及有叔叔患有精神病，是哪類病患則不太清楚。

患有間歇性暴怒症的人士，小時候或曾經歷過度的嚴厲管教。太太說丈夫經常提及小時候被父母體罰、被罰通宵跪祖先、被罰沒飯吃等。

外來壓力也是激發這病症的因素。那天，丈夫曾提及工作壓力透不過氣想辭職，太太戲言回答︰「咁邊個嚟供樓喎？」丈夫旋即發飆，把桌上餸菜掃到地上去！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「間歇性暴怒症」。

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