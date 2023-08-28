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Gin Lee約粉絲開電車生日派對　歌迷驚喜送牛角包蛋糕

娛樂 18:33 2023/08/28

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

歌迷送上牛角包蛋糕。

上周六是李幸倪（Gin Lee）生日，雖然她正日生日當晚要在工作中渡過，不過昨日（8月27日）一班fans約好跟她於電車上開生日party。

歌迷會在電車公司的協助下，分別以一部冷氣派對電車、一部車身印有其靚樣及愛貓肖像的電車舉行生日派對。

兩部電車由石塘咀電車總站開出至銅鑼灣，再駛回石塘咀，沿路fans一邊站在上層露台、一邊播放着Gin的歌曲，矚目程度十足。當電車駛至中環時，Gin便現身電車站上車，一眾fans隨即起哄歡呼，氣氛熱爆。

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獲牛角包蛋糕感興奮

Gin上到電車後，難得與fans們近距離接觸，便逐一跟他們傾偈兼影相，當中原來有數位於外國讀書的fans特意回來參加生日會。

一位修讀音樂的男fans藉機問Gin的音樂上的問題，更「表白」希望將來於Gin的演唱會上為她伴奏，氹得Gin十分開心。另一名fans謂首次見到Gin是於電梯內，Gin立即能說出當時情況，令fans十分驚喜。

隨後，fans邊唱生日歌、邊拿出神秘生日蛋糕，當Gin見到是自己喜愛的牛角包蛋糕時，十分興奮大叫：「我以為我呢生人要去到Paris先可以見到咁巨形牛角包！好勁呀！」提到生日願望，Gin直言第一個願望是給在場的fan，「祝每一個喺現場嘅你，身體健康，日日開開心心，所有嘅願望都會成真。」

與fans們近距離接觸

難得可與歌迷話

Gin表示每次跟fans見面都是來去匆匆，真正坐下來跟他們對話的時間確實不多，今次正正是一次難得的機。

她又感謝公司及歌迷安排這個慶祝活動，「電車有冷氣真係好舒服，特別係夏天。之前都見到呢啲party電車，今次終於輪到我啦，哈哈。因為車廂有人數限制，所以未必每一位fans都出席到，睇下次可以點部署令到多啲fans可以一齊gathering，希望下次可以四架、五架，然後我就輪住上去同佢哋傾偈。」

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