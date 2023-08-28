【房屋供應】房署研究居屋設家有長者選購限制　暫無意再收緊公屋富戶政策

▲ 房屋局局長兼房委會主席何永賢（右）、房屋署署長羅淑佩（左）。（曾耀輝攝）

房委會今日舉行公開例會，新任房屋署署長羅淑佩回應委員上月提出的意見。上月有委員建議為居屋「家有長者申請者」增加選購限制，每個屋苑設30%限購額，讓非家有長者申請者亦有機會選購熱門單位。羅淑佩認為有關建議有優點，會在將來的銷售計劃中進一步考慮。

至於不少委員建議收緊公屋富戶政策，包括將富戶政策豁免年齡，由現時的60歲提高，羅淑佩回應指，社會對長者向來較寬容，收緊政策或招至反響，認為政府罔顧長者福祉。

在現行政策下，每期居屋有約3成單位預留給「家有長者優先選樓計劃」的申請者，在過去數次居屋推售中，均有家有長者申請者搶購市區屋苑的情況出現，令其他申請者較少機會選購熱門屋苑單位。房委會委員招國偉上月提議，為家有長者申請者設立選樓限制，每個新建屋苑只可有30%單位供家有長者申請者選購。

新任房屋署署長羅淑佩今日稱，有關建議有優點，雖會加長居屋推售時間，但能讓其他類別申請有更大機會選購熱門屋苑單位。她表示，會在未來的銷售計劃中，進一步考慮有關意見。

至於早前房委會委員黃碧如建議，檢討60歲以上全長者公屋戶獲豁免富戶政策的做法，如提高獲豁免年齡等。房屋局局長兼房委會主席何永賢表示，會細心考慮涉及老人家的政策，平衡老人家是否需要有一些資產度過晚年，同時確保公屋資源不被濫用。

羅淑佩則回應指，現時公屋全長者戶有近19萬戶，佔公屋租戶的24%，確保公屋資源合理運用固然重要，但退休人士或需靠積蓄和資產維持生活，如收緊有關安排，或有無固定收入的長者需要遷離公屋。她認為，社會在分配資源上，一向對長者較為寬鬆，如收緊政策或引致反響，認為政府罔顧長者福利。

她又指，房屋署一直致力打擊濫用公屋資源，如在今年6月起，與土地註冊處建立資料比較和核對機制，以查核公屋租戶是否在港持有物業。她透露，2022/23年度有逾2,200個公屋租戶，因濫用、違反租約或房屋政策而被收回單位，較過去4年平均每年約1,300個高出近7成。

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記者：陳梓蔚