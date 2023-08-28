【港大Ocamp】護理系迎新營傳組爸媽食大麻及非禮新生　警方接報交重案組跟進

▲ 港大護理系迎新營近日爆出學生吸食大麻及非禮新生疑雲。（資料圖片）

香港大學護理系迎新營（O Camp）爆出學生吸食大麻及非禮新生疑雲，港大今（28日）表示已啟動調查程序，警方則表示接獲市民報案，亦留意到互聯網上有關帖文，新界北總區重案組人員正了解事件，會作出適當跟進行動。

警方呼籲任何人如目睹事件發生或有資料提供，致電3661 3359或5563 5238與調查人員聯絡。

港大今午亦就近日網絡上有關港大學生護理學會迎新營事件發出聲明，表示已啟動調查程序，並重申「非常重視品德和素養，絕不容忍任何違反校園文明的行為。」主辦是次迎新營的港大護理學會前日（26日）就透過社交媒體表示，正就有關迎新營安排的網上言論檢視安排，承諾必定秉公處理。

港大護理學系迎新營於上周日至二（20至22日）在保良局賽馬會大棠度假村舉行，近日網上流傳1名自稱應屆港大護理系新生，撰文指近日參加學系迎新營，營會首晚「disco活動」其間，有俗稱「組爸媽」、較高年級的護理系學生輔員公然吸食大麻，場內傳出陣陣刺鼻氣味，該新生更聲稱活動時被組爸非禮；翌日玩濕身「水game」時，更被禁止更換深色衣物。撰文新生表示不敢揭露組爸的性騷擾行為，亦感到主辦營會的學會莊員跟涉事組爸媽是同一夥，感到投訴無門，形容「呢三日兩夜係我人生最痛苦嘅日子，帶咗好多陰影畀我」，更令他「唔想讀落去」。

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責任編輯：馮琪雅