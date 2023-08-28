TVB公布上周劇集綜藝節目收視齊升　《2023香港小姐決賽》152萬觀眾收看高踞榜首

▲ 《2023香港小姐競選決賽》

TVB公布上周（8月21日至8月27日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，翡翠台上周一至日節目收視全面上揚，昨晚（8月27日）直播《2023香港小姐競選決賽》跨平台直播收視最高23.7點（152萬觀眾），高踞上周收視榜首。

至於周一至周五各節目收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視23.5點（151萬觀眾），升0.9點；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視22點（142萬觀眾），升0.6點；陳豪、胡定欣主演的劇集《破毒強人》最高收視23.6點（152萬觀眾），升1.2點；《寵愛Pet Pet》結局篇最高收視20.1點（129萬觀眾），升2.1點。

【香港小姐2023】莊子璇否認出矛招不怕陳怡名爆料 王怡然王敏慈齊努力學廣東話

至於《奇蹟小店》最高收視14.7點（94觀眾），升0.2點；《煮東煮西中秋篇》 最高收視14.8點（95萬觀眾），升0.6點。

周六晚「獎門人」曾志偉帶隊的旅遊節目《日本限定Super遊》最高收視17.1點（110萬觀眾），升1點；緊接播出電影《一秒拳王》最高收視15點（96萬觀眾），升1.1點。

最新影片推介：何沛珈專訪