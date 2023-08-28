【新世界維港泳】今屆名額加碼至4000個　本周三起報名

▲ 新世界維港泳2023，即將接受報名。（新世界維港泳facebook）

每年游泳盛事之一的新世界維港泳將於今年11月12日（周日）舉行，大會公布今年的參賽名額將增加至4,000人，是2011年復辦以來，規模最大。

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今年新世界維港泳以「躍在維港 海量快樂」為主題，本周三（30日）至9月18日接受報名。今年維港泳的路線由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，至尖沙咀星光大道，約長1公里，11月12日（星期日）早上7時30分展開賽事，料吸引一眾喜歡渡海泳朋友參加，大會稍後將公布更多詳情。

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新世界維港泳詳情

比賽日期：2023年11月12日（星期日）

時間：早上7時30分

報名日期：8月30日早上10點正，至 9月18日晚上11點59分

路線：灣仔金紫荊廣場公眾碼頭 至 尖沙咀星光大道

路線長度：約1公里

名額：4,000人

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責任編輯：吳雋妍



