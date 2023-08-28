【日本核污水】至今567日本進口食品樣本全合格　食環署明舉行第3場業界簡報會

▲ 食環署署長楊碧筠（右一）今日（28日）在食物安全專員黃宏（右二）的陪同下，分別到機場貨運站及食安中心機場食物檢驗辦事處視察日本進口水產食品的清關及檢測程序。（政府新聞處）

港府上周四（24日）起禁止日本10都縣水產品入口，食環署轄下的食安中心並加強檢測日本進口食品。過去3日（25日下午12時）至今日（28日中午12時）橫跨周末，食安中心共抽檢314個日本進口食品樣本，全部輻射水平測試合格。食環署署長楊碧筠今日（28日）與食物安全專員黃宏到香港國際機場，視察日本進口食品的清關及檢測程序，運作情況大致暢順。

楊碧筠今午分別到機場貨運站及食安中心機場食物檢驗辦事處，視察日本進口水產食品的清關及檢測程序。食安中心人員即場示範如何在日本食品進口時檢查相關文件（例如空運和海運提單、載貨清單等文件）和貨品標示，以及相關受管制食品的輻射證明書和出口商證明書（適用於8月24日前已實施的管制措施及非水產品）等。如有需要，食安中心人員亦會向相關進口商了解情況。

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一般而言，食品原產地資料會載列在貨品的標示或載貨清單中；如水產品並非在受管制的都／縣收穫、製造、加工或包裝，純粹是經受管制的都／縣轉運或運輸到香港，則相關水產食品不在《命令》禁制範圍之內。

上周四（24日中午12時）起，食安中心至今午（28日中午12時），共抽檢567個日本進口食品樣本，包括324個水產及其製品、海藻及海鹽，全部樣本的輻射水平測試合格。其中，最新公布過去3日（25日下午12時）至今日（28日中午12時）的314個樣本，包括184個水產及其製品、海藻及海鹽樣本、20個水果樣本，以及13個野味、肉類、禽肉及禽蛋樣本等，亦全部合格。

至於漁護署上周四（24日）起至今午為止，每日在魚類統營處抽查50個本地魚獲樣本，至今共250個樣本均全部合格。

食環署明日（29日）為本地日本食品進口業界和餐飲業界舉行第3場網上簡報會，解釋新措施的具體細節，並邀請了物流業界參加，以便配合進口貨品的運送安排。

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責任編輯：吳雋妍