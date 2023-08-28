【日本核污水】至今567日本進口食品樣本全合格 食環署明舉行第3場業界簡報會
港府上周四（24日）起禁止日本10都縣水產品入口，食環署轄下的食安中心並加強檢測日本進口食品。過去3日（25日下午12時）至今日（28日中午12時）橫跨周末，食安中心共抽檢314個日本進口食品樣本，全部輻射水平測試合格。食環署署長楊碧筠今日（28日）與食物安全專員黃宏到香港國際機場，視察日本進口食品的清關及檢測程序，運作情況大致暢順。
楊碧筠今午分別到機場貨運站及食安中心機場食物檢驗辦事處，視察日本進口水產食品的清關及檢測程序。食安中心人員即場示範如何在日本食品進口時檢查相關文件（例如空運和海運提單、載貨清單等文件）和貨品標示，以及相關受管制食品的輻射證明書和出口商證明書（適用於8月24日前已實施的管制措施及非水產品）等。如有需要，食安中心人員亦會向相關進口商了解情況。
一般而言，食品原產地資料會載列在貨品的標示或載貨清單中；如水產品並非在受管制的都／縣收穫、製造、加工或包裝，純粹是經受管制的都／縣轉運或運輸到香港，則相關水產食品不在《命令》禁制範圍之內。
上周四（24日中午12時）起，食安中心至今午（28日中午12時），共抽檢567個日本進口食品樣本，包括324個水產及其製品、海藻及海鹽，全部樣本的輻射水平測試合格。其中，最新公布過去3日（25日下午12時）至今日（28日中午12時）的314個樣本，包括184個水產及其製品、海藻及海鹽樣本、20個水果樣本，以及13個野味、肉類、禽肉及禽蛋樣本等，亦全部合格。
至於漁護署上周四（24日）起至今午為止，每日在魚類統營處抽查50個本地魚獲樣本，至今共250個樣本均全部合格。
食環署明日（29日）為本地日本食品進口業界和餐飲業界舉行第3場網上簡報會，解釋新措施的具體細節，並邀請了物流業界參加，以便配合進口貨品的運送安排。
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責任編輯：吳雋妍