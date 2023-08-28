【日本核污水】業界避禁令　日水產擬原箱經東京運港再分拆

▲ 港府禁止日本10都縣水產品入口，有壽司店強調沒有使用禁止入口的食材，店內亦擠滿食客。（林宇翔攝）

港府上周四（24日）起禁止日本東京、福島等10都縣水產品入口，惟日本是香港進口水產第二大來源地，每年平均貨值高達33.2億元，業界指本港約6成日本直送水產經東京運港，但發現當水產在東京豐洲市場分拆再「包裝」才轉運，便不算是非禁令都懸直接輸出，即時跌入禁令範圍。

因為法例要求較緊，業界近日急謀對策，計劃把不受限制都縣的水產原箱經東京運港後才分拆送至餐廳，長遠考慮轉換其他日本漁市場入貨；又促請港府考慮放寬「包裝」工序不受禁令限制，放業界一條生路。

日本水產進口貨值僅次內地

香港統計處數據顯示，本港進口水產按地區的入口貨值計算，內地佔首位，過去5年平均貨值約73.4億元（見表）；日本是第二大來源，每年平均33.2億元。經營日式餐廳的香港日本食品及料理業協會吳德曉表示，全日本不少水產運至東京豐洲市場交易，原因是東京貨機頻繁，本港約6成日本水產經羽田及成田機場空運來港。

▲ 本港主要進口水產地區的貨值。（政府統計處）

非受禁都縣 東京拆箱包裝亦受限

港府禁止東京、福島等10都縣收穫、製造、加工或包裝的水產品入口，環境及生態局指出若純綷由非受管制的都縣出產，例如原產自北海道或九州的水產，即使經東京機場或水產市場轉運來港，不會因途經東京而受限制。

不過，吳德曉指業界發現問題，是不少供應商會將各地水產運至豐洲市場集散，在市場內拆箱後，再按本港餐廳定單，重新包裝才付運來港；卻因為在東京重新「包裝」這工序，令非管制產地的水產都被禁轉運來港。吳德曉指業界短期內急謀應變，方法是將相關水產原箱由東京轉運來港，抵港後才分拆，再運至餐廳，「但這做法在傍晚前未必趕得切送去餐廳，變成隔夜貨，惟有放棄新鮮度。」

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抵港才分拆送餐廳 另覓10都縣外貨源

他預料港府短期內不會撤禁令，業界要尋找10都縣以外貨源，長遠考慮轉換其他日本漁市場入貨，但更希望用數據說話，「若檢測一輪無事，港府可將非受管制產地但經東京重新包裝的水產，也撤銷轉運限制。」

市民趕「尾班車」 直送生意增5成

經營日本海產直送的肯尼海鮮創辦人邵頌賢表示，自從上周三開始就多了5成生意，估計是有些人抱着「尾班車」心理，「說沒有影響是假的，因為多了很多顧客查詢是否日本海產、是否安全，只能盡量向客戶解釋。」他指過往品牌都標榜「日本直送」，之後可能強調安全和品質都有保證。他坦言就算是「豐洲直送」，也可以是從海外輸入到日本加工後再送到香港，例如三文魚就是挪威、鮪魚是西班牙，因此實際上「豐州直送水產」來自四面八方，不需要擔心。

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旗下有28間日式餐廳的天大集團控股行政總裁王頌聲表示，政府禁令確實造成了一定影響，首先是消費者會減少到日式餐廳進食，也需要尋找其他食材供應商，加上檢驗程序導致物流延遲，需要投入更多時間和資源。

他表示，會清楚向消費者傳達食材來源及確保食品安全的措施，以增加信心，亦希望政府向公眾解釋入口的日本食品都沒有問題，港人可以放心食用。

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記者：吳雋妍、李智賢