【中毒個案】一家三口一氧化碳中毒送院　密閉空間煮食無開抽氣

▲ 三名市民在家煮食時，一氧化碳中毒入院。（資料圖片）

3名市民上周五（25日）在家中使用氣體煮食爐時，出現一氧化碳中毒，涉及1男2女，年齡介乎11至79歲，有頭暈及失去知覺等病徵，隨即被送往伊利沙伯醫院，其後轉送東區尤德夫人那打素醫院接受治療。3名病人現時情況穩定。衞生防護中心呼籲市民採取措施預防一氧化碳中毒。

衞生署表示，接獲伊利沙伯醫院通報1宗一氧化碳中毒個案。初步調查顯示，事發時單位內的廚房抽油煙機沒有開啓，住所的窗戶亦全部關上。個案已轉交相關部門跟進，初步檢查發現涉事煤氣煮食爐操作正常，但該煮食爐的爐頭上安裝了一個非原廠配件，相關部門將安排作進一步測試。

署方指，事件可能是由於室內通風不足，而令一氧化碳水平上升引致。衞生防護中心表示，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料而產生的副產品。



曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。市民使用氣體煮食爐時須注意機電工程署建議，詳情可瀏覽機電署網頁。

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責任編輯：吳雋妍