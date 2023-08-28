【光榮米線】食環署：「光榮米線」未有領牌　今日派員巡查檢控同大廈9間食肆

▲ (冼偉倫攝)

位於觀塘駱駝漆大廈三座二樓的餐廳「光榮米線」收到地政總署通知，指餐廳違反大廈「只淮用作工業及貨倉用途」的規定，若不停業便會向業主釘契，需要暫停營業。

食環署回覆TOPick查詢時表示，觀塘駱駝漆大廈內共有60個處所持有本署簽發的有效牌照，包括5間工廠食堂、53間食物製造廠、1間冰凍甜點製造廠及1間新鮮糧食店。署方今日（8月28日）再派員巡查上址大廈，其間發現有人無牌經營食肆，並提出9宗檢控。

根據紀錄，「光榮米線」並未領有食環署簽發的有效食物業牌照，今天亦未有營業。署方表示，自去年至今共接獲14宗相關投訴，並向涉嫌無牌經營食肆的有關負責人提出6宗檢控。

署方強調，一直定期派員巡查上述持牌食物業處所和透過突擊巡查行動，打擊上址大廈內無牌經營食肆的情況。由2022年至今（截至8月27日），本署曾派員巡查上址大廈內的食物業處所超過360次，並就無牌經營食肆共提出38宗檢控。

另外，根據《食物業規例》（第132X章）（《規例》），任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品供人在其處所內進食或飲用的食物業，須領有本署簽發的食肆牌照；如在工廠大廈內涉及出售或供應膳食供受僱於該座工廠大廈內的任何工廠的人在其處所內進食或飲用，則須領有工廠食堂牌照。根據《規例》，任何人無牌經營食物業，即屬犯罪，違者可被檢控，一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月，另加每日罰款九百元。

地政總署:今年向該廈4個單位業主發警告信

地政總署表示，九龍東地政處因應投訴，於本年七月巡查觀塘駱駝漆大廈的懷疑違反契約單位，並因而向4個單位的業主發出警告信，要求在指定時限內糾正違契事宜。

署方表示，土地契約（地契）是政府與土地業權人簽立的私人契約，土地業權人須確保土地的用途符合地契條款。現時，大部分工廈的地契訂明，地段只准作「工業及／或倉庫」用途。因此，若把工廈改作其他用途（例如零售用途），除非業主已向地政總署申請並獲批豁免或更改相關的用途條款，以及在適用情況下事先取得所需的規劃許可，否則便可能違反地契條款。地政總署會根據現行部門政策，就違契情況採取執行契約條款行動。



由於私人地契數量龐大，而且牽涉的範圍和用途甚廣，地政總署的現行做法是按「風險為本」原則作出執管，當分區地政處接獲懷疑工廈有違契情況的投訴後，處方會作出跟進，並因應接獲投訴的數量及其他工作訂定工作優次，率先處理涉及較嚴重並危害公眾安全的違契個案。

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責任編輯：陳展棋







