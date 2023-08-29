【港深合作】李家超：歡迎《深圳園區發展規劃》　續爭取落實促進創新要素跨境流動措施

▲ 中央今日公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（資料圖片）

行政長官李家超歡迎中央今日（29日）公布《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，表示特區會繼續積極與深圳協同推動深港科技創新合作區的發展，發揮港深強強聯手的優勢。

《深圳園區發展規劃》提出共30項措施，涵蓋深圳園區的發展定位、目標、總體布局、基礎設施布局，以及如何協同香港推進國際科技創新等範疇，旨在推動粵港澳大灣區創科高質量發展，亦打造深港科技創新合作區為世界級創新平台，成為帶動周邊城市創科發展的引擎。

李家超表示，《深圳園區發展規劃》的公布，為港深兩地在創科發展的合作注入了新動力，推上了新階梯。特區會繼續積極與深圳協同推動深港科技創新合作區在「一國兩制」下「一區兩園」的優勢，包括爭取落實促進各項創新要素跨境流動的措施，實現創科深度合作的橋頭堡，並讓香港充分發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，助力粵港澳大灣區國際科技創新中心的建設。

李家超續指，特區政府會完善創科生態圈，積極融入國家發展大局，做好連通內地與世界的橋樑，提到特區政府正聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港，加速香港科技產業的整體發展。

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責任編輯：林曉君