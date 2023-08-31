【投票抽獎】10月16日前投選「香港自然十景」　贏雙人來回商務艙機票

▲ 10月16日前參與評選香港自然十景，有機會獲得雙人來回商務機票。

香港地方志中心「香港自然十景評選」全民網上投票活動進行中，10月16日前，全港市民及遊客，都可參與網上評選，並參加大抽獎，獎品多達350份，總值逾30萬元，包括頭獎亞洲商務艙雙人來回機票一套、二獎亞洲經濟艙雙人來回機票一套；中國移動香港送出三獎iPhone一部。其餘獎項為智能家居電器、酒店住宿套票、電子現金券、主題公園及旅遊體驗門票等。

萬宜柱石人氣暫最高

30個景點分為「山、水、石、鄉、島」五類，參與者需在各個類別選2個景點。據了解，截至8月30日，評選總票數已突破21萬，目前人氣最高的前十景是：萬宜柱石、大澳遊涌、大欖千島、大帽山雲海、橋咀沙洲、城門水塘、白泥觀日、大棠秋葉、東平海角、大東芒草。

地方志配合《香港志．自然》出版，邀請專家學者以歷史、自然及人文價值為基礎，提名 30 個香港自然景觀，供全港市民及遊客以網上投票方式，投選出「香港自然十景」，參與者完成投票後可即登記參加抽獎活動。

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責任編輯：林曉君