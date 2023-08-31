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黃國再開地區辦事處無開幕禮未邀官員　響應政界新風？

政治 22:07 2023/08/31

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黃國開新地辦未搞開幕儀式，昨邀工會代表茶敘。（黃國Facebook圖片）

過往立法會議員開設地區辦事處，均會舉辦開幕禮，邀請司局長等官員主禮致辭，有時數位官員齊齊捧場。不過，最近在黃大仙區橫頭磡邨新設地辦的工聯會立法會議員黃國，則未見其舉辦開幕禮，更無官員，莫非是響應近日官場推行的新風？

工聯會立法會議員黃國今日在社交平台發文，大家方知他在橫頭磡邨新設了地辦，黃國話，辦事處在8月中已經投入服務，是繼土瓜灣後的第2個個人辦事處。他昨日特別邀請一些系統工會和社區領袖到上址茶敘，介紹議會和地區工作，探討如何加強充分發揮議員地區辦事處的作用。又說近日有幾個求助個案得到妥善解決，事主非常開心，紛表謝意。

（黃國Facebook圖片）

不過，地辦一反常態，未邀請官員出席開幕禮，被問到是否響應新風時，黃國就話，因為首個地辦開幕時已舉行儀式，新辦事處只是舊辦事處的服務延伸，認為無需次次搞，黃國又話，昨日並非開幕儀式，只是和工會代表茶敘，因為地辦早在八月中已投入服務。

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撰文 : 傅流螢

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