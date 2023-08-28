【港大Ocamp】再有自稱護理系學生稱目擊參加者違規食電子煙　控訴玩水game禁休息

▲ 上周舉行的港大護理系迎新營（O Camp）爆出學生吸食大麻及非禮疑雲。（資料圖片）

網傳香港大學護理系迎新營（O Camp）有學生吸食大麻及非禮新生，疑涉及違法情節，港大今（28日）稱已啟動調查程序，警方亦表示接獲市民報案，並交由新界北總區重案組跟進。港大O camp醜聞傳出後，網上再有人自稱護理系學生揚言目擊涉事迎新營內有人吸食電子煙，懷疑違反營地規則，並有其他新生批評營會安排差劣，玩「水game」期間停下來休息隨即被訓話等。

Disco Night食大麻疑雲 有「學生」稱無見到、無聞到

1名自稱應屆港大護理系新生，日前向一個instagram帳戶投稿，指近日參加學系迎新營首晚「disco活動」期間，有俗稱「組爸媽」、較高年級的護理系學生輔員公然吸食大麻，場內傳出陣陣刺鼻氣味，該新生更聲稱活動時被組爸非禮；翌日玩濕身「水game」時，更被禁止更換深色衣物導致「走曬光」。

翻查主辦涉事迎新營的港大護理學會宣傳資料，迎新營於上周日至二（20至22日）在保良局賽馬會大棠渡假村舉行，名額100個，活動包括水game、營火會，以及今年新增「disco night」，疑為網傳學生吸食大麻的活動。

事件傳出後，在一個學生網上論壇上，有人報稱是港大護理系學生，留言稱有份參加涉事迎新營，期間目睹有人吸食電子煙，但未見有人吸食大麻，亦沒有聞到大麻氣味，該留言指：「食電子煙（啲煙冇味所以唔存在認錯）的確有見到，大麻就真係冇見到同聞到，如果在場有人食，我相信我至少會聞到。」不過，翻查涉事迎新營的營地須知，已列明營地範圍內禁止吸煙。

對於投稿新生提及被組爸「摸手摸腳，上下其手」，上述學生留言則指不知情，「至於性騷擾我個人就見唔到，不過當時的確好多人，有定冇真係答唔到你」。

「新生」批大會安排差 玩水game休息即被訓話

另一名疑同為護理系新生則發文批評營會安排差劣，每人收費980元，大會卻未有安排接駁巴士由港大校園直入大棠度假村，而且床位不足，導致20人房有4人要「瞓地板」；新生玩水game中途欲坐下休息，便遭主持人以極差語氣訓話，質問「fm（新生簡稱）夜晚做乜訓（瞓）晒覺？」、「見唔到kongu（港大）傳統」等。

港大今就事件發出聲明表示已啟動調查程序，並重申「非常重視品德和素養，絕不容忍任何違反校園文明的行為。」警方表示，接獲市民報案，亦留意到互聯網上有關帖文，新界北總區重案組人員正了解事件，會作出適當跟進行動。而系會日前在社媒稱會秉公處理事件，連日引來大批留言質疑「自己查自己」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅