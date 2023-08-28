【旅遊發展】民建聯倡重啟街頭表演　串流大型活動打造超級盛事月吸客

▲ 民建聯立法會議員今日與文化體育及旅遊局局長楊潤雄會面。（受訪者供圖）

民建聯立法會議員今日與文化體育及旅遊局局長楊潤雄會面，就旅遊、文化及體育政策與發展的倡議，向局方表達意見。在旅遊方面，民建聯建議選定如尖沙咀、中環或觀塘等海濱，引入節日或周末市集，集合街頭表演、演唱活動等不同元素，以吸引市民及旅客。當局亦可把大型活動串連起來，打造超級盛事月，期間加強宣傳並向旅客提供禮品包。

立法會議員鄭泳舜、周浩鼎及林琳與民建聯副秘書長葉傲冬今日會見楊潤雄提交建議。對於夜市經濟，民建聯提議選定海濱地點，包括西九文化區等，舉辦室外市集；選定一些不接近民居的海濱地點，像早前在灣仔海傍，舉辦室外演唱活動。當局亦可研究重新整合廟街夜市及其推廣宣傳策略，以迎合旅客著重體驗的需求。

在文化旅遊方面，民建聯立法會議員林琳稱，旅客的旅遊習慣已改變，着重體驗，包括到其他地區看演唱會或參加音樂會，可以多構思吸引海外歌手到香港、澳門或廣州等作一程多站表演。

另外，民建聯提出加強宣傳內地旅客「廣東省144小時便利簽證」安排，建議把澳門列為進出口岸之一，以便利內地旅客來港後，可以選擇到澳門旅遊，港府亦應與內地省市合作，支持業界開發一程多站旅遊產品。

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記者：戴朗希