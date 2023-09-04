【雪卵】 女士「雪卵」數字近年升 生殖醫學醫生︰ 非保証成孕生育愈早愈好

▲ (曾耀輝攝)

本港近年生育率偏低。政府統計處數字顯示，2021年本港共有36,953名嬰兒出生，每千名人口的出生率為5%，是1991年有紀錄以來的新低。家計會去年的一次大型調查亦顯示，15至49歲的已婚或正同居女性當中、沒有子女的女性比率高達43.2%，選擇不生育的已婚女士的人數愈來愈多，有議員早前建議推出更多鼓勵生育措施，提到目前雪藏卵子相關服務，收費動輒要10萬港元以上，建議參考南韓及新加坡提出的措施，資助市民接受生殖科技服務。

生殖醫學會主席、中文大學婦產科學系副教授鐘佩樺接受本報訪問時表示，卵子冷凍技術，亦即「雪卵」主要為單身女性而設，至於已婚的女士則可以選擇活產率更高的冷凍胚胎技術。由於女士每個月只會排出一粒卵子，雪卵需要透過刺激卵巢，並透過小型手術收集8-12粒卵子，待有需要時使用，整個手術的過程約20-30分鐘。

鐘佩樺提到，卵子冷凍技術於2013年不再視為實驗性質，「雪卵」的個案數目上升。養和醫院婦產科名譽顧問醫生駱紅表示，近年才較多非因疾病而「雪卵」的個案，生殖醫學會於2019年向6-7間生殖中心的作出調查顯示，9成個案因為社會的原因「雪卵」，其餘一成是因為疾病原因，私家醫院近年接獲的查詢個案增加。鐘佩華補充，公立及私家情況不同，公立醫院較多是疾病原因例如癌症而「雪卵」，大多數女士的年紀較輕。

鐘佩樺表示，不是所有女士均適合雪卵，需要視乎年紀、病歷以及卵巢儲備。部分病人會出現刺激卵巢剌激過度症，並有血栓、血管栓塞的風險。另外取卵手術進行期間亦有一定風險，不過兩者嚴重的併發症機會不高。鐘佩華亦提醒，「雪卵」費用需要6-12萬不等，亦需儲存費用，參與女士需預算財政開支。「雪卵」前宜諮詢生殖醫學醫生。

目前人類生殖科技管理局限制「雪卵」只可以10年，有議員建議，可以放寬限制至55歲才取回卵子。駱紅表示，生殖管理局一直有向業界進行諮詢。她認為，外國有些地方已經放寬「雪卵」的年期，如擴闊限制是一件好事，可以給予女士多一個選擇，而即使雪卵時間較長，卵子仍能保持穩定。不過她提醒，女士不要有錯覺，雪卵後可以「唔理呢家，40幾歲先再用」，因為40多歲以後生育面對的風險始終較高，即使雪卵，亦不一定能夠保証成孕。

對於有建議指，本港政府可以資助婦女雪卵。鐘佩樺指，日本、韓國等國家、或大型企業例如FaceBook及Google提供雪卵資助，全球已有過千名嬰兒透過「雪卵」出生。生育的決定取決於政治、經濟等各種因素，雪卵未必短期能解決香港生育率低，香港是否提供資助，需要視乎自身資源等因素考慮。

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記者：陳展棋