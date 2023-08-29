【免費機票】香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票　即睇搶票資格

▲ 香港快運早上10時半派2.4萬張免費機票。（資料圖片）

香港快運將於今早（29日）10時半起，送出2.4萬張香港出發免費機票予內地居民，航點包括19個熱門旅遊城市。活動日期由8月29日至9月11日止。旅行日期由今年9月16日至明年6月30日止。

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是次活動將向通常居住于中國內地人士送出24,820張免費機票，航點包括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、 清邁、峴港、芽莊、臺北、台中、高雄。

登記時需要提交照上顯示的全名（用作簽發機票）、 護照上顯示的出生日期、聯絡電子郵箱及電話號碼。合資格的參加者必須通常居住於中國內地（無需提供證明）及持有效中國內地電話號碼，參加者必須年滿12歲才可以參加機票禮遇活動。是次活動參加者亦須沒有在香港快運舉辦的日本或香港機票禮遇活動中，成功贏取或預訂機票。

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記者：黃穎津