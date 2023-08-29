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【香港小姐2023】港姐冠軍莊子璇連番遭圍剿　落選胡睿涵發文冷嘲熱諷

娛樂 10:21 2023/08/29

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 超市大搜查 30＋減肥 COLLAR MIRROR

胡睿涵的IG發文意有所指！

莊子璇（Hilary）以大熱姿態在《2023香港小姐競選決賽》中奪冠，不過摘冠後的莊子璇是非不斷！

繼落選佳麗陳怡名在IG爆seed並預告揭內幕，另一落選港姐胡睿涵（Hanna）昨日  (8月28日)於社交平台發功，疑似追擊冠軍莊子璇。

胡睿涵於IG分享一張膠袋裝住顏色筆的相片，相中寫著「很能裝像你一樣」，而胡睿涵即留言：「不做評價」，由於港姐賽果近日引來非議，故這句說話似意有所指。

【香港小姐2023】莊子璇否認出矛招不怕陳怡名爆料　王怡然王敏慈齊努力學廣東話

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姜依宁回應後引來熱議

當中奪得「友誼小姐」獎的姜依宁以Emoji作回應，隨即有不少網民留言，某網友留言：「裝=莊」，令人揣測是冠軍莊子璇，有人更笑稱：「圍觀港女冠軍圍剿現場」。

另外有網民問胡睿涵是否暗串亞季王怡然，只因王怡然於答問環節是回收膠袋題目，胡睿涵即說：「不可能說Lynn！」

對於網民直指答問環節比其他人遜色，輸也是有原因，胡睿涵即說：「我服我替別人不服」，擺明不滿三甲賽果。

有網民撐胡睿涵夠率真，但亦有人批評胡睿涵：「好心你唔好咁小家啦，不滿賽果做埋d小學雞嘢，」和「講到好似就該你自己不裝，該拿貞節牌坊純情婊冠軍一樣。果然氣度氣質都輸人。」

莊子璇奪冠後是非不斷！（陳慧安攝）

【香港小姐2023】10號港姐三甲不入賺觀眾緣　陳霈錤學歷高表現佳有望被力捧

莊子璇被封「黃心穎2.0」

事實上莊子璇未當選前已是非不斷，曾有報導大爆她是「雙面人」，成為大熱門之後經常「擺款」，又愛跟幕後人員打關係而攞著數，惹來一眾佳麗反感，更被外界冠以「黃心穎2.0」稱號。

決賽當晚，莊子璇接受TOPick訪問，對於實前爆出負面新聞，被揭擅於「擦鞋」並專攻一眾幕後人員，Hilary指早前與眾評判聊天時，他們也稱不會看新聞：「相信評判有一個慧眼，識得邊個先係適合《香港小姐》嘅人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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