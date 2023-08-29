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【提高警覺】沙田光頭怪漢對途人起飛腳　街坊籲小心：踢完笑笑口

健康 10:34 2023/08/29

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沙田疑似有光頭男子對女途人起飛腳。

沙田有怪漢出沒要小心！近日有女網民表示，在沙田公共圖書館附近，無故遭一名光頭男子「起飛腳」，踢完更「笑笑口」，她呼籲街坊留神，特別是家長帶小朋友經過附近要提高警覺。

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女事主昨日（28日）於Facebook群組發文，指當日下午5時剛步出沙田公共圖書館，遇到一名男子突然對自己起飛腳，「之後喺度笑」。事主表示，男子見自己呆一呆，「佢又再跟過來起多下腳，仲要喺樓梯附近」，隨後事主眼見附近有人經過，便大聲提醒他們要小心。

事發後，她上前打算將男子的樣貌拍下，但對方不停回避，但據事主在文中形容，以及所拍下的照片可見，該名男子光頭，身穿紅藍格仔短袖外套和白色上衣，並戴有墨鏡。

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事主憶述，當時附近沒有保安人員，「佢走得好快，周圍嘅人見到都只係扮睇唔到，我一路追住佢大聲鬧」，但所幸沒有受傷。事主指，由於圖書館附近特別多小朋友經過，提醒家長帶小朋友路經附近時要提高警覺。

帖文一出引起區內街坊關注，不少人留言感謝事主善意提醒，「多謝你好心放上來提醒大家」、「好彩你影到佢係光頭，易認」、「你好勇敢，要注意自己安全呀」。亦有網民認為應即時報警，「免他繼續傷人，更不要跟他對打，後果可能嚴重」。

點擊下圖看更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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