【MIRROR】AK回應MIRROR不出席頒獎禮傳聞　強調：我哋係好想出席

▲ AK回應MIRROR不出席頒獎禮傳聞。

網上流傳MIRROR將缺席所有音樂頒獎禮，MIRROR的成員陳瑞輝（Frankie）於上周受訪，指自己收到公司的通知，但不知道有份推出個人單曲的成員會否出席。

昨晚（8月28日），副隊長江𤒹生（AK）於活動後接受傳媒訪問，也有回應MIRROR不出席頒獎禮傳聞！

【MIRROR】傳MIRROR不會出席年尾頒獎禮 Frankie認已收公司通知

AK：我哋係好想出席

被問到MIRROR被傳不出席年尾的各大頒獎禮，AK回應指記者應該問「膊頭有花」的副隊長，他更笑說：「點會問Frankie㗎？」

他強調12子很想出席頒獎禮，但奈何年尾應該會碰上MIRROR演唱會排練，所以就需協商行程，希望可排練頒獎禮，又可出席頒獎禮！

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《叱咤》或最受影響？



即將成軍5周年的MIRROR，過往不時是《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的焦點，如MIRROR真的不出席《叱咤》的話，恐怕令頒獎禮失去不少廣告商贊助。

在《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，MIRROR奪叱咤樂壇組合金獎、叱咤樂壇我最喜愛的組合，姜濤、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）分別奪得個人獎項，成績亮眼。

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