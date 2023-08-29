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【好人好事】內地童港鐵與家長走失狂喊　暖心婆婆安慰陪找職員港漂拍下動人一幕

親子 11:16 2023/08/29

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好人好事值得讚揚。

曾有調查顯示香港人的冷漠程度屬全球最高，不過其實遇到需要幫助的人港人都會伸出援手，日前一位內地小童乘港鐵時走失，在車廂中狂喊，有居港的攝影師拍下一名婆婆安慰小童並陪伴至找到職員的一幕，攝影師不禁大讚香港是一個充滿溫度的城市。

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一名疑似居港攝影師在小紅書中以「HK一个充滿温度的城市」為題發文，指「今日下班回家，搭東鐵，途經會展站，一位疑為內地小朋友與家長走失。」

他猜測是家長被關在幕門外，而小朋友上了車。他表示小朋友上車後一直大哭，幸運的是，一位好心的婆婆在一旁安撫，到了紅磡站，港鐵職員已經一早stand by，接到了走失的的小朋友。

期間婆婆用普通話安慰小朋友「不用擔心，你媽媽馬上就會來。」而那位好心婆婆也仍然在一旁陪伴。

港漂攝影師拍下動人一幕。小紅書

不少網民都留言港人其實外表冷漠，其實內心很溫暖「香港真的很好，不知道為何有些人批判。」、「香港人通常好多鐵面，不過心地都係善良」、「我一直都認為香港很好，我很愛這個地方，政府部門辦事永遠都是想幫你的，除非你真的資料不足」

有人就分享自身乘港鐵的經歷「有一位小朋友暈倒，車上的香港婆婆即刻按低緊急按鈕，清晰的報出車廂號，到下一站的時候馬上有員工來接那位小朋友。」

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責任編輯︰王明芳

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