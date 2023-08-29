【颱風消息】最新預測蘇拉或於香港以南掠過　距本港僅約50公里

▲ 天文台最新預測指，蘇拉會在南海東北部轉向偏西南移動，在香港以南掠過。（資料圖片）

天文台表示，蘇拉會在明日（30日）稍後進入本港800公里範圍內。天文台最新預測指，蘇拉會在南海東北部轉向偏西南移動，在香港以南掠過，距離本港僅約50公里。

在上午10時，強颱風蘇拉集結在高雄之東南約540公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過呂宋海峽。同時，熱帶風暴海葵集結在沖繩島之東南約1,290公里，預料向西北偏西或西北移動，時速約18公里，移向琉球群島一帶。

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今日（29日）天氣大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，局部地區雨勢較大。日間短暫時間有陽光。吹輕微至和緩東北風。一道低壓槽正為廣東沿岸地區帶來驟雨及雷暴。同時，一股微弱的東北季候風正影響該區。

天文台指，一股微弱的東北季候風會在今日抵達華南，該區驟雨增多。熱帶氣旋蘇拉會在未來一兩日大致移向台灣南部至呂宋海峽，隨後靠近福建南部至廣東東部沿岸一帶。同時，蘇拉以東的熱帶氣旋海葵會在未來兩三日大致移向琉球群島一帶，可能與蘇拉產生相互作用，令蘇拉的移動路徑存在較大變數。蘇拉的外圍下沉氣流會在本周中後期為華南帶來酷熱的天氣，該區日夜溫差較大。受蘇拉影響，接近周末廣東東部沿岸風勢較大及有幾陣驟雨。

天文台展望，未來兩三日部分時間有陽光及酷熱，但局部地區有驟雨。

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記者：黃穎津